Да Семенарист
забыл ты как
фуры на раисю пропихавал после 14.....
|
|
|
Додано: Сер 17 кві, 2024 00:14
Додано: Сер 17 кві, 2024 00:37
Невже так приємно виглядати дурнем?
Невже важко перевірити цифру?
Скільки треба мати класів освіти , щоб зрозуміти
Якщо за 2 роки подано по 650 000 декларацій
То це говорить про те що в Державі ВСЬОГО 650 000 тих хто повинен це робити....
А то в деяких перепуджених кожного року кількість чиновників в Україні буде зростати на 650 000...
Років через 50 вийде що вся Україна складається з чиновників
Додано: Сер 17 кві, 2024 01:37
Додано: Сер 17 кві, 2024 01:40
Відео кацапською коменти кацапскою. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються.
|