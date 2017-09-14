|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 17 кві, 2024 00:05
Да Семенарист
забыл ты как
фуры на раисю пропихавал после 14.....
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 854
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 00:14
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 00:37
yama написав:
в Україні 1 млн 200 тис чиновників які подають електронні декларації
Невже так приємно виглядати дурнем?
Невже важко перевірити цифру?
Скільки треба мати класів освіти , щоб зрозуміти
Якщо за 2 роки подано по 650 000 декларацій
То це говорить про те що в Державі ВСЬОГО 650 000 тих хто повинен це робити....
А то в деяких перепуджених кожного року кількість чиновників в Україні буде зростати на 650 000...
Років через 50 вийде що вся Україна складається з чиновників
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27354
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 01:37
yama написав:то так само тезисно
1)
від 100 штук до 250 штук на рік ! тобто у 2,5 рази
(до речі, виробництво власних 152-мм снарядів в Україні зросло торік у 2,5 рази).
Звідки дані що виробляли 100 штук на рік ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11859
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 01:40
Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються.
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Сер 17 кві, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11859
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 02:00
Ukrainian написав:
Відео кацапською коменти кацапскою
. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються.
Навчися спочатку писати, потім будеш когось вчити, або використовуй GOOGLE Ukrainian
.
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|22967
|
|
|1493
|183514
|
|
|6076
|608013
|
|