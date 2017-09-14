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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7712771377147715
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:05

Да Семенарист
забыл ты как
фуры на раисю пропихавал после 14.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:14

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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:37

  yama написав:в Україні 1 млн 200 тис чиновників які подають електронні декларації
Невже так приємно виглядати дурнем?
Невже важко перевірити цифру?
https://nazk.gov.ua/uk/deklaruvannya/mayzhe-1-5-mln-deklaratsiy-podano-za-2021-ta-2022-roky-rezultaty-kampanii-deklaruvannya/
Понад 1,3 млн декларацій подали публічні службовці за два роки, з них за 2021 рік – 656 тис., за 2022 рік – 649 тис.
Скільки треба мати класів освіти , щоб зрозуміти
Якщо за 2 роки подано по 650 000 декларацій
То це говорить про те що в Державі ВСЬОГО 650 000 тих хто повинен це робити....

А то в деяких перепуджених кожного року кількість чиновників в Україні буде зростати на 650 000...
Років через 50 вийде що вся Україна складається з чиновників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 01:37

  yama написав:то так само тезисно
1)
(до речі, виробництво власних 152-мм снарядів в Україні зросло торік у 2,5 рази).

від 100 штук до 250 штук на рік ! тобто у 2,5 рази

Звідки дані що виробляли 100 штук на рік ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 01:40


Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються. :lol:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 17 кві, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 02:00

  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапскою. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються. :lol:

Навчися спочатку писати, потім будеш когось вчити, або використовуй GOOGLE Ukrainian.
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