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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7712771377147715
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:05

Да Семенарист
забыл ты как
фуры на раисю пропихавал после 14.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:37

  yama написав:в Україні 1 млн 200 тис чиновників які подають електронні декларації
Невже так приємно виглядати дурнем?
Невже важко перевірити цифру?
https://nazk.gov.ua/uk/deklaruvannya/mayzhe-1-5-mln-deklaratsiy-podano-za-2021-ta-2022-roky-rezultaty-kampanii-deklaruvannya/
Понад 1,3 млн декларацій подали публічні службовці за два роки, з них за 2021 рік – 656 тис., за 2022 рік – 649 тис.
Скільки треба мати класів освіти , щоб зрозуміти
Якщо за 2 роки подано по 650 000 декларацій
То це говорить про те що в Державі ВСЬОГО 650 000 тих хто повинен це робити....

А то в деяких перепуджених кожного року кількість чиновників в Україні буде зростати на 650 000...
Років через 50 вийде що вся Україна складається з чиновників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 01:37

  yama написав:то так само тезисно
1)
(до речі, виробництво власних 152-мм снарядів в Україні зросло торік у 2,5 рази).

від 100 штук до 250 штук на рік ! тобто у 2,5 рази

Звідки дані що виробляли 100 штук на рік ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 01:40


Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються. :lol:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 17 кві, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 02:00

  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапскою. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються. :lol:

Навчися спочатку писати, потім будеш когось вчити, або використовуй GOOGLE Ukrainian.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 05:03

  stm написав:
  Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам)
думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені)
капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко.
Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав.
https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html

Я искренне надеюсь что ЛАД просто тратит это время на переезд с семьёй.
Морепродукты хороши там, где есть море Средиземное или океан, ещё свозите своих. Киев с эгерсунд тож ничего, но всё равно не то пальто :)
Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?
не знаю , що
там за кордоном. В мене інформації ноль. договоряться вони з росією за наш рахунок обовязково.
Питання в мене до наших верхів на рахунок мобілізації. По моєму її навмисно завалюють. І ще розкидання дук... мож правда я чогось не знаю і за нами резерви так як ми минулого року, просто цього разу не шумлять. Тоді питання відпадуть, а поки....
Banderlog
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