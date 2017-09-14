Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам) думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені) капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко. Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав. https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html
Я искренне надеюсь что ЛАД просто тратит это время на переезд с семьёй. Морепродукты хороши там, где есть море Средиземное или океан, ещё свозите своих. Киев с эгерсунд тож ничего, но всё равно не то пальто Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?
не знаю , що там за кордоном. В мене інформації ноль. договоряться вони з росією за наш рахунок обовязково. Питання в мене до наших верхів на рахунок мобілізації. По моєму її навмисно завалюють. І ще розкидання дук... мож правда я чогось не знаю і за нами резерви так як ми минулого року, просто цього разу не шумлять. Тоді питання відпадуть, а поки....
ROLF написав:Да Семенарист забыл ты как фуры на раисю пропихавал после 14.....
Ні не ЗАБУВ . Спочатку фури порожні стояли по 2-3 доби на виїзд з України . А потім по 2-3 доби на в,їзд з росії , разом з товаром . 24.02 2022 в мене на кордоні стояли авто(мали ПП ) , там і залишились .