Додано: Сер 17 кві, 2024 07:32

Как и ожидалось, Белый дом против выставления на голосование помощи Израилю без Украины, об этом заявил на брифинге спикер по стратегическим коммуникациям Джон Кёрби.



Фактически варианта осталось два: либо Джонсон выставляет принятый Сенатом пакет как есть ($61 млрд Украине, $14 млрд Израилю, $3 млрд Тайваню), либо он разбивает Украину отдельно и Израиль отдельно, но это опять затягивание, так как в таком случае нужно будет пройти через бюрократический ад (помните эту эпопею в Сенате в феврале?)

Джонсон предложил разбить сенатский законопроект на четыре отдельных билля: 1) Украина, 2) Израиль, 3) Тайвань.



"Если партнёры говорят: "Мы вам даём семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать того-то, того-то и того-то?", тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя просят что-то не делать... тогда нет предмета, тогда о чём говорить? Тогда каждый выживает как может.



<...> Я не верю, и я думаю, никто в Украине не поверит, что у огромной армии США нет хотя бы одной батареи Patriot, которой можно спасти инфраструктуру на миллиарды долларов и бесценные украинские жизни".



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о требовании США не бить по российским НПЗ.

4) другие вопросыа шо тогда, почему не дают? жадины? дураки? играют за пуйло?своё видение причин я писал ранее, для США Украина бездонная бочка. 10-20ярдов давали бы без вопросов но 60 без вопросов не получается, главный из которых какой результат от выделенной в 2022-2023 годах помощи? Очевидно, чтобы был результат, давать нужно в разы больше. Из-за масштаба проблемы. А если 60 ярдов ничего в лучшую сторону не меняет, зачем их вообще давать?