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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7713771477157716>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:14

https://www.youtube.com/watch?v=443mTIoY49Y
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:37

  yama написав:в Україні 1 млн 200 тис чиновників які подають електронні декларації
Невже так приємно виглядати дурнем?
Невже важко перевірити цифру?
https://nazk.gov.ua/uk/deklaruvannya/mayzhe-1-5-mln-deklaratsiy-podano-za-2021-ta-2022-roky-rezultaty-kampanii-deklaruvannya/
Понад 1,3 млн декларацій подали публічні службовці за два роки, з них за 2021 рік – 656 тис., за 2022 рік – 649 тис.
Скільки треба мати класів освіти , щоб зрозуміти
Якщо за 2 роки подано по 650 000 декларацій
То це говорить про те що в Державі ВСЬОГО 650 000 тих хто повинен це робити....

А то в деяких перепуджених кожного року кількість чиновників в Україні буде зростати на 650 000...
Років через 50 вийде що вся Україна складається з чиновників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 01:37

  yama написав:то так само тезисно
1)
(до речі, виробництво власних 152-мм снарядів в Україні зросло торік у 2,5 рази).

від 100 штук до 250 штук на рік ! тобто у 2,5 рази

Звідки дані що виробляли 100 штук на рік ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 01:40


Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються. :lol:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 17 кві, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 02:00

  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапскою. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються. :lol:

Навчися спочатку писати, потім будеш когось вчити, або використовуй GOOGLE Ukrainian.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 05:03

  stm написав:
  Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам)
думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені)
капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко.
Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав.
https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html

Я искренне надеюсь что ЛАД просто тратит это время на переезд с семьёй.
Морепродукты хороши там, где есть море Средиземное или океан, ещё свозите своих. Киев с эгерсунд тож ничего, но всё равно не то пальто :)
Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?
не знаю , що
там за кордоном. В мене інформації ноль. договоряться вони з росією за наш рахунок обовязково.
Питання в мене до наших верхів на рахунок мобілізації. По моєму її навмисно завалюють. І ще розкидання дук... мож правда я чогось не знаю і за нами резерви так як ми минулого року, просто цього разу не шумлять. Тоді питання відпадуть, а поки....
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 05:57

  ROLF написав:Да Семенарист
забыл ты как
фуры на раисю пропихавал после 14.....


Ні не ЗАБУВ .
Спочатку фури порожні стояли по 2-3 доби на виїзд з України .
А потім по 2-3 доби на в,їзд з росії , разом з товаром .
24.02 2022 в мене на кордоні стояли авто(мали ПП ) , там і залишились .

А ви за кого переживает за мене чи за фури ?


.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 07:26

  feecold написав:
  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапскою. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються. :lol:

Навчися спочатку писати, потім будеш когось вчити, або використовуй GOOGLE Ukrainian.

А де тут хто кого вчить? Ну за винятком ваших менторських « Навчися спочатку писати, потім будеш …»
Мадам, закон підписано президентом.. до чого там розповіді про «може поверне»? В росіі ще не повідомили про підпис?
А справді, що там за ЦА каналу, що жодного навіть коментаря українською?
Доречі, ви вже знайшли якими статтями Конституції і ЗУ обмежено права під час воєнного стану? А то ваша секта довго не могла цього знайти..
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 07:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 07:32

Как и ожидалось, Белый дом против выставления на голосование помощи Израилю без Украины, об этом заявил на брифинге спикер по стратегическим коммуникациям Джон Кёрби.

Фактически варианта осталось два: либо Джонсон выставляет принятый Сенатом пакет как есть ($61 млрд Украине, $14 млрд Израилю, $3 млрд Тайваню), либо он разбивает Украину отдельно и Израиль отдельно, но это опять затягивание, так как в таком случае нужно будет пройти через бюрократический ад (помните эту эпопею в Сенате в феврале?)
Джонсон предложил разбить сенатский законопроект на четыре отдельных билля: 1) Украина, 2) Израиль, 3) Тайвань.
4) другие вопросы
"Если партнёры говорят: "Мы вам даём семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать того-то, того-то и того-то?", тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя просят что-то не делать... тогда нет предмета, тогда о чём говорить? Тогда каждый выживает как может.

<...> Я не верю, и я думаю, никто в Украине не поверит, что у огромной армии США нет хотя бы одной батареи Patriot, которой можно спасти инфраструктуру на миллиарды долларов и бесценные украинские жизни".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о требовании США не бить по российским НПЗ.
а шо тогда, почему не дают? жадины? дураки? играют за пуйло?

своё видение причин я писал ранее, для США Украина бездонная бочка. 10-20ярдов давали бы без вопросов но 60 без вопросов не получается, главный из которых какой результат от выделенной в 2022-2023 годах помощи? Очевидно, чтобы был результат, давать нужно в разы больше. Из-за масштаба проблемы. А если 60 ярдов ничего в лучшую сторону не меняет, зачем их вообще давать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 08:09, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 07:32

  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються. :lol:

Жєсть, і цей теж обурюється:
https://m.youtube.com/watch?v=ybE7ql4EojI
detroytred
 
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