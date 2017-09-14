Banderlog написав:Вернеться ЛАД розкаже чим запасатись поважним кротам) думаю Вам павербанк не більше допоможе як мені) капець підкрадеться до пані не звідти. Наїдайтесь свіжими морепродуктами.))) Бо буде Вам тяжко. Щодо війни то найбільш адекватне з того що останнім часом читав. https://www.nytimes.com/2024/04/16/worl ... apons.html
Я искренне надеюсь что ЛАД просто тратит это время на переезд с семьёй. Морепродукты хороши там, где есть море Средиземное или океан, ещё свозите своих. Киев с эгерсунд тож ничего, но всё равно не то пальто Ситуация крайне сложная, отрицать не буду, но спрошу прямо - вы действительно думаете, что нас блокирнули для более договороспособности на условиях раши?
не знаю , що там за кордоном. В мене інформації ноль. договоряться вони з росією за наш рахунок обовязково. Питання в мене до наших верхів на рахунок мобілізації. По моєму її навмисно завалюють. І ще розкидання дук... мож правда я чогось не знаю і за нами резерви так як ми минулого року, просто цього разу не шумлять. Тоді питання відпадуть, а поки....
ROLF написав:Да Семенарист забыл ты как фуры на раисю пропихавал после 14.....
Ні не ЗАБУВ . Спочатку фури порожні стояли по 2-3 доби на виїзд з України . А потім по 2-3 доби на в,їзд з росії , разом з товаром . 24.02 2022 в мене на кордоні стояли авто(мали ПП ) , там і залишились .
Відео кацапською коменти кацапскою. Кацапи хотіли рускій мір а тепер возмущаються.
Навчися спочатку писати, потім будеш когось вчити, або використовуй GOOGLE Ukrainian.
А де тут хто кого вчить? Ну за винятком ваших менторських « Навчися спочатку писати, потім будеш …» Мадам, закон підписано президентом.. до чого там розповіді про «може поверне»? В росіі ще не повідомили про підпис? А справді, що там за ЦА каналу, що жодного навіть коментаря українською? Доречі, ви вже знайшли якими статтями Конституції і ЗУ обмежено права під час воєнного стану? А то ваша секта довго не могла цього знайти..
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 07:32, всього редагувалось 1 раз.
Как и ожидалось, Белый дом против выставления на голосование помощи Израилю без Украины, об этом заявил на брифинге спикер по стратегическим коммуникациям Джон Кёрби.
Фактически варианта осталось два: либо Джонсон выставляет принятый Сенатом пакет как есть ($61 млрд Украине, $14 млрд Израилю, $3 млрд Тайваню), либо он разбивает Украину отдельно и Израиль отдельно, но это опять затягивание, так как в таком случае нужно будет пройти через бюрократический ад (помните эту эпопею в Сенате в феврале?)
Джонсон предложил разбить сенатский законопроект на четыре отдельных билля: 1) Украина, 2) Израиль, 3) Тайвань.
4) другие вопросы
"Если партнёры говорят: "Мы вам даём семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать того-то, того-то и того-то?", тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом тебя просят что-то не делать... тогда нет предмета, тогда о чём говорить? Тогда каждый выживает как может.
<...> Я не верю, и я думаю, никто в Украине не поверит, что у огромной армии США нет хотя бы одной батареи Patriot, которой можно спасти инфраструктуру на миллиарды долларов и бесценные украинские жизни".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о требовании США не бить по российским НПЗ.
а шо тогда, почему не дают? жадины? дураки? играют за пуйло?
своё видение причин я писал ранее, для США Украина бездонная бочка. 10-20ярдов давали бы без вопросов но 60 без вопросов не получается, главный из которых какой результат от выделенной в 2022-2023 годах помощи? Очевидно, чтобы был результат, давать нужно в разы больше. Из-за масштаба проблемы. А если 60 ярдов ничего в лучшую сторону не меняет, зачем их вообще давать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 08:09, всього редагувалось 6 разів.