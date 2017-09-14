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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7713771477157716
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 07:43

Спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра"
Время снимка 03.41 мск.
На аэродроме базировались не только ударные вертолеты. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
Пишуть, що детонація БК триває.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Предложение спикера Джонсона голосовать по помощи Украине и Израилю отдельно: демократы не против, но ждут деталей, трамписты грозят отставкой

Демократы в Конгрессе и администрация Байдена заявили, что принципиально не возражают против предложения спикера, республиканца Майка Джонсона, выставить предложения о помощи Украине, Израилю и Тайваню по отдельности, а не единым пакетом, но пока не видели деталей.

Изначально администрация объединила эти предложения в расчете повысить их шансы пройти через Конгресс. На статьи, связанные с Украиной, в общем пакете, который был одобрен Сенатом в начале февраля, приходится около 60 млрд долларов.

«На первый взгляд представляется, что предложение спикера и правда поможет нам оказать помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы в индо-тихоокеанском регионе для широкого круга потенциальных угроз, — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. — Мы просто хотим больше подробностей».

В аналогичном духе высказался один из лидеров демократического меньшинства в Палате представителей Пит Агилар: «Мы не хотим топить ни один план, который даст помощь нашим союзникам».



своё видение причин я писал ранее, для США Украина бездонная бочка. 10-20ярдов давали бы без вопросов но 60 без вопросов не получается, главный из которых какой результат от выделенной в 2022-2023 годах помощи? Очевидно, чтобы был результат, давать нужно в разы больше. Из-за масштаба проблемы. А если 60 ярдов ничего в лучшую сторону не меняет, зачем их вообще давать?


Помним. И про війну до выборов путина, и про «им не нужны территории», и генерала СВР. И «помощь от всех только до лета 23»
Про возобновление помощи именно от США тоже припомним.
Когда уже эти в децтве недохваленные угомонятся со своими овнопрогнозами..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:28

  fler написав:Спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра"
Время снимка 03.41 мск.
На аэродроме базировались не только ударные вертолеты. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
Пишуть, що детонація БК триває.



Посол росії особисто сказав Маску, що український напад на Крим призведе до ядерного удару


Пхахаха

Посыл услышан, но послан. Наши неплохо жахнули

Подробиці від рашистів. Кажуть спочатку прилетіла балістика, а потім крилаті ракети

Жирно підсмажили😁🔥

🐽Рашисти хрюкають, що знищено склад з Цирконами, а також кілька одиниць авіації та особовий склад пілотів

Сподіваймось ця інформація підтвердиться Генштабом.

Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:41

шёл 3й год войны
Великобританія може відправити в Україну свою найновішу лазерну зброю DragonFire для знищення російських дронів — DW

Розробка має високу точність, силу та низьку собівартість.

https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/34464

а шо так можно было?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:45

  vitaliiangel написав:шёл 3й год войны
Великобританія може відправити в Україну свою найновішу лазерну зброю DragonFire для знищення російських дронів — DW

Розробка має високу точність, силу та низьку собівартість.

https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/34464

а шо так можно было?

Гіперболоід інженера Гаріна
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:шёл 3й год войны
Так отож, плять, отож!!! :twisted:

І так всі - наче, війна, але трохи підзакупляємось нафтою/газом...

Б - бізнес!
І плювати їм на масову кількість вбитих українців і розрушення всього в нашій країні...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:шёл 3й год войны
Великобританія може відправити в Україну свою найновішу лазерну зброю DragonFire для знищення російських дронів — DW

Розробка має високу точність, силу та низьку собівартість.

https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/34464

а шо так можно было?
Це прототип, який тільки недавно проходив випробування. Що саме дивує?
Faceless
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  #<1 ... 7713771477157716
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