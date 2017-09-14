Додано: Сер 17 кві, 2024 08:17



своё видение причин я писал ранее, для США Украина бездонная бочка. 10-20ярдов давали бы без вопросов но 60 без вопросов не получается, главный из которых какой результат от выделенной в 2022-2023 годах помощи? Очевидно, чтобы был результат, давать нужно в разы больше. Из-за масштаба проблемы. А если 60 ярдов ничего в лучшую сторону не меняет, зачем их вообще давать?





Предложение спикера Джонсона голосовать по помощи Украине и Израилю отдельно: демократы не против, но ждут деталей, трамписты грозят отставкойДемократы в Конгрессе и администрация Байдена заявили, что принципиально не возражают против предложения спикера, республиканца Майка Джонсона, выставить предложения о помощи Украине, Израилю и Тайваню по отдельности, а не единым пакетом, но пока не видели деталей.Изначально администрация объединила эти предложения в расчете повысить их шансы пройти через Конгресс. На статьи, связанные с Украиной, в общем пакете, который был одобрен Сенатом в начале февраля, приходится около 60 млрд долларов.«На первый взгляд представляется, что предложение спикера и правда поможет нам оказать помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы в индо-тихоокеанском регионе для широкого круга потенциальных угроз, — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. — Мы просто хотим больше подробностей».В аналогичном духе высказался один из лидеров демократического меньшинства в Палате представителей Пит Агилар: «Мы не хотим топить ни один план, который даст помощь нашим союзникам».Помним. И про війну до выборов путина, и про «им не нужны территории», и генерала СВР. И «помощь от всех только до лета 23»Про возобновление помощи именно от США тоже припомним.Когда уже эти в децтве недохваленные угомонятся со своими овнопрогнозами..