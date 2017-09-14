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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7715771677177718>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:03

  Успіх написав:

Ти після цього відосіку голосував?
Ти справді це дивився? Бо я вперше цей шлак бачу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ти після цього відосіку голосував?

на росії і без мвф жопа, так що..... все відносно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:09

  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.
неудивительно, тыж только порно смотришь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.
неудивительно, тыж только порно смотришь

Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами

По Джанкою.

https://www.facebook.com/share/v/Gzr1RWtCZeC3TwZu/?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:своё видение причин я писал ранее, для США Украина бездонная бочка. 10-20ярдов давали бы без вопросов но 60 без вопросов не получается, главный из которых какой результат от выделенной в 2022-2023 годах помощи? Очевидно, чтобы был результат, давать нужно в разы больше. Из-за масштаба проблемы. А если 60 ярдов ничего в лучшую сторону не меняет, зачем их вообще давать?

Там Україні тільки 12 млрд, все інше то довгострокові контракти американським виробникам зброї.
Тобто, Трамп не тільки нам блокує, але й власному ВПК. Те, що він гмн собаче, було видно ще до його першого строку. Потім було підтвердження у вигляді кидка курдів, зараз наша черга. Заради рейтинга він і матір рідну продасть.
Правда, наш не краще. В мене є підозри, що іінансування фортифікацій почалось вже після звільнення Залужного саме тому. Наш ще фанат простих рішень, тому наратив простоперестатьстрелять перетворився на простонепереставатьстрелять. Ця тупа впертість Найвеличнішого в ігноруванні загроз призвела до окупації значних територій у 2022 і можливому знищенню нашого суверінетета зараз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:15

  Hotab написав:Я вирішив жити в Ірпені. Там звільняється хата по програмі «є-осьол». Суть «відведи ірпенського віслюка в ТЦК - живи в його хаті».

у кого то ещё есть иллюзии что хотаб не реинкарнация Шарикова? Он 1й кто ждёт бурятов, в надежде что ему перепадёт на халяву ирпенская квартира. Заработать квартиру мозгами или трудом - никак. Сколько бы оно не пело про патриотизм, вся суть его патриотизма у кого то забрать и ему отдать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 09:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:18

  Успіх написав:
  Faceless написав:Що саме дивує?
Загалом все дивує:
- торгівля з ворогом
- НЕ закрите небо
- мала кількість поставок абрамсів/леопардів/ снарядів/дронів
- ф-16 і досі нема(могли інших "старих" літаків дати 100-200шт)

Але - хто ж ми так, чи не так? ;)


Мда , глобальне мислення ....
"Паутінку " з обличчя змахнули ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:22

  vitaliiangel написав: Он 1й кто ждёт бурятов, в надежде что ему перепадёт на халяву ирпенская квартира.
…..
у кого то забрать и ему отдать.

.

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:29

  холява написав:
  ROLF написав:Да Семенарист
забыл ты как
фуры на раисю пропихавал после 14.....


Ні не ЗАБУВ .
Спочатку фури порожні стояли по 2-3 доби на виїзд з України .
А потім по 2-3 доби на в,їзд з росії , разом з товаром .
24.02 2022 в мене на кордоні стояли авто(мали ПП ) , там і залишились .

А ви за кого переживает за мене чи за фури ?


.

"От воно чо, Михалич..."(с)
Дивно, дізнатися це про палкого патріота, а сам виявляється після 14 року, добре себе відчував торгуючи з росією.
Гроші не пахнуть? :evil:

ЗІ: Якшо, шо то після 14, ПРИНЦИПОВО, не купували у сім'ї нічого виробленого в росії, хоч часом це бувало складно, знайти аналог, або дізнатися про російський слід у зібраному товарі.

І, постійно дивувало, що добра половина побутової техніки, яка продавалася в Україні була зібрана на росії, але при бажанні перед покупкою завжди у підтримки бренду можна було дізнатися країну збірки, і відмовитися від моделі яка збиралася на росії.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:35

  _Mykola_ написав:

.

"От воно чо, Михалич..."(с)
Дивно, дізнатися це про палкого патріота, а сам виявляється після 14 року, добре себе відчував торгуючи з росією.
Гроші не пахнуть? :evil:

ЗІ: Якшо, шо то після 14, ПРИНЦИПОВО, не купували у сім'ї нічого виробленого в росії, хоч часом це бувало складно, знайти аналог, або дізнатися про російський слід у зібраному товарі.

І, постійно дивувало, що добра половина побутової техніки, яка продавалася в Україні була зібрана на росії, але при бажанні перед покупкою завжди у підтримки бренду можна було дізнатися країну збірки, і відмовитися від моделі яка збиралася на росії.[/quote]

Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
холява
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  #<1 ... 7715771677177718>
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