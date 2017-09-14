Ти після цього відосіку голосував?
Ти справді це дивився? Бо я вперше цей шлак бачу.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:03
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:09
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:09
Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами
По Джанкою.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там Україні тільки 12 млрд, все інше то довгострокові контракти американським виробникам зброї.
Тобто, Трамп не тільки нам блокує, але й власному ВПК. Те, що він гмн собаче, було видно ще до його першого строку. Потім було підтвердження у вигляді кидка курдів, зараз наша черга. Заради рейтинга він і матір рідну продасть.
Правда, наш не краще. В мене є підозри, що іінансування фортифікацій почалось вже після звільнення Залужного саме тому. Наш ще фанат простих рішень, тому наратив простоперестатьстрелять перетворився на простонепереставатьстрелять. Ця тупа впертість Найвеличнішого в ігноруванні загроз призвела до окупації значних територій у 2022 і можливому знищенню нашого суверінетета зараз.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:15
у кого то ещё есть иллюзии что хотаб не реинкарнация Шарикова? Он 1й кто ждёт бурятов, в надежде что ему перепадёт на халяву ирпенская квартира. Заработать квартиру мозгами или трудом - никак. Сколько бы оно не пело про патриотизм, вся суть его патриотизма у кого то забрать и ему отдать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 09:23, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:18
Мда , глобальне мислення ....
"Паутінку " з обличчя змахнули ?
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:22
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:29
"От воно чо, Михалич..."(с)
Дивно, дізнатися це про палкого патріота, а сам виявляється після 14 року, добре себе відчував торгуючи з росією.
Гроші не пахнуть?
ЗІ: Якшо, шо то після 14, ПРИНЦИПОВО, не купували у сім'ї нічого виробленого в росії, хоч часом це бувало складно, знайти аналог, або дізнатися про російський слід у зібраному товарі.
І, постійно дивувало, що добра половина побутової техніки, яка продавалася в Україні була зібрана на росії, але при бажанні перед покупкою завжди у підтримки бренду можна було дізнатися країну збірки, і відмовитися від моделі яка збиралася на росії.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:35
"От воно чо, Михалич..."(с)
Дивно, дізнатися це про палкого патріота, а сам виявляється після 14 року, добре себе відчував торгуючи з росією.
Гроші не пахнуть?
ЗІ: Якшо, шо то після 14, ПРИНЦИПОВО, не купували у сім'ї нічого виробленого в росії, хоч часом це бувало складно, знайти аналог, або дізнатися про російський слід у зібраному товарі.
І, постійно дивувало, що добра половина побутової техніки, яка продавалася в Україні була зібрана на росії, але при бажанні перед покупкою завжди у підтримки бренду можна було дізнатися країну збірки, і відмовитися від моделі яка збиралася на росії.[/quote]
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
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