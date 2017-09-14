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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:39
холява написав:
Мда , глобальне мислення ....
"Паутінку " з обличчя змахнули ?
просто карусель заглохла , гроші просто ляжку жмуть і 0 користі з них
як в Дубаях - прівічніе нам ценності здесь уже не імеют значенія.
Людина в унинії.
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Goodman
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:43
холява написав:
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)
Напевно, подвійні стандарти, не заважають...
Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.
Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
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_Mykola_
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:49
_Mykola_ написав:
холява написав:
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)
Напевно, подвійні стандарти, не заважають...
Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.
Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .
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холява
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52
_Mykola_ написав:
От воно чо, Михалич..."(с)
Дивно, дізнатися це про палкого патріота, а сам виявляється після 14 року, добре себе відчував торгуючи з росією.
Гроші не пахнуть?
знайомий на фурах продовжував їздити в 2014 в Краснодар через Донбас, поки один з його водіїв не отримав на блокпосту прикладом по голові від "ополченців", після того їздив через Сумщину. Але не пізніше 2015-2016 більшість кого знаю переоріентувались на ЄС.
Так само й з заробітчанами: з рівнинної частини Закарпаття більшість їздили в Чехію з 90-х, а от з гірських районів (особливо Хустщина) переважно в РФ - працювали з лісом. Але після 2014 тема з заробітками в ерефії само собою прикрилась і ця частина гастербайтерів теж поїхала до Європи
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:54
Успіх написав: Faceless написав:
Що саме дивує?
Загалом все дивує:
- торгівля з ворогом
- НЕ закрите небо
- мала кількість поставок абрамсів/леопардів/ снарядів/дронів
- ф-16 і досі нема(могли інших "старих" літаків дати 100-200шт)
Але - хто ж ми так, чи не так?
Ми соломяний бичок. ) перечитайте, якшо забули казочку.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:57
ПЕСІКОТ як ви ?
По Чернігову дуже прилитіло .
та і в Одесі не спокійно ...
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холява
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:15
холява написав:
ПЕСІКОТ як ви ?
По Чернігову дуже прилитіло.
Як ... Як ... портки стіраю
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pesikot
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:27
_Mykola_ написав:
холява написав:
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)
Напевно, подвійні стандарти, не заважають...
Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.
Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
А я дивуюсь закордонним "партнерам/союзникам" що вони купляють нафту/газ тишком-нишком... - а тут от найпатріотичніші патріоти і то собі дозволяють "цілуватись з ворогом"🤦🏻
Так, ми обов'язково переможемо!
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:28
pesikot написав: холява написав:
ПЕСІКОТ як ви ?
По Чернігову дуже прилитіло.
Як ... Як ... портки стіраю
Це нормальна реакція .Відчуття не втрачені .
Добре що ви відповіли .
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холява
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:40
Banderlog написав: Успіх написав: Faceless написав:
Що саме дивує?
Загалом все дивує:
- торгівля з ворогом
- НЕ закрите небо
- мала кількість поставок абрамсів/леопардів/ снарядів/дронів
- ф-16 і досі нема(могли інших "старих" літаків дати 100-200шт)
Але - хто ж ми так, чи не так?
Ми соломяний бичок. ) перечитайте, якшо забули казочку.
ми Европа! який ще бичок?
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