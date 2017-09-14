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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7716771777187719
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:15

Попередньо по Джанкою - мінус 4 гелікоптери (2 Ка-52 та 2 Мі-28) і установка ППО С-300.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:35

  холява написав:Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .

1. З яких це див ми на ти?
2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.
3. звичайно піду, а поки допомагаю.
4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.
5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.

Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.

Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.
Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.
Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:42

_Mykola_
Я теж відмовився від пасти Сплат з 14 року, але…

https://forbes.ua/money/rosiya-prodae-z ... 2023-12477
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:46

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.
неудивительно, тыж только порно смотришь

Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами

По Джанкою.

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sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:47

Стукіт

Якщо Вам відомо про випадки порушення прав військовослужбовців, полонених, цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ, звертайтеся до Офісу Омбудсмана за телефонами 0800501720 чи 0442997408. Детальніше: https://t.me/dmytro_lubinetzs
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:50

  pesikot написав:
  холява написав:ПЕСІКОТ як ви ?
По Чернігову дуже прилитіло.

Як ... Як ... портки стіраю
прасуєте чи серете?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:52

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:шёл 3й год войны
Великобританія може відправити в Україну свою найновішу лазерну зброю DragonFire для знищення російських дронів — DW

Розробка має високу точність, силу та низьку собівартість.

https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/34464

а шо так можно было?

Гіперболоід інженера Гаріна

Його можна прикрутити до г''вєртольота(ну щоб кого то висмоктанного використотувати)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:56

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...


Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)

Напевно, подвійні стандарти, не заважають...

Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.

Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
:twisted:

Я правильно понимаю, этот уникум барыговал с рфией, помогал так сказать, материально врагу, а щас из себя весь патриот?
Это сумасшествие какое-то или пранк?
Бетон
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  sens написав:
  Hotab написав:
  Hotab написав:Бо я вперше цей шлак бачу.

Которое ты сюда бросаешь. С обезьянами

По Джанкою.

https://www.facebook.com/share/v/Gzr1RWtCZeC3TwZu/?

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vitaliiangel
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  #<1 ... 7716771777187719
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