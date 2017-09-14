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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:21
stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))
квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался
ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
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Бетон
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:26
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))
квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался
ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))
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stm
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38
stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу
А где вы вообще связь увидели?
-- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...
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