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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7717771877197720
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:21

  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:26

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет

Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38

  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу

А где вы вообще связь увидели? :shock: -- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...
_hunter
 
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  #<1 ... 7717771877197720
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