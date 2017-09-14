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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:21
stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))
квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался
ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:26
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))
квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался
ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38
stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу
А где вы вообще связь увидели?
-- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:22
Успіх написав: _Mykola_ написав:
холява написав:
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)
Напевно, подвійні стандарти, не заважають...
Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.
Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
А я дивуюсь закордонним "партнерам/союзникам" що вони купляють нафту/газ тишком-нишком... - а тут от найпатріотичніші патріоти і то собі дозволяють "цілуватись з ворогом"🤦🏻
Так, ми обов'язково переможемо!
Це хто пише ?
Той що тут всім розповідал що окрім контрбаса не чим торгує ?
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:23
stm написав: stm написав: Бетон написав:
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))
квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался
ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))
Ой, вибачаюсь. Как можно было так дать маху. Ну написал бы квітка-1 і квітка-2. Ну и так далее, в степени n
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:36
Бетон написав:
Ой, вибачаюсь. Как можно было так дать маху. Ну написал бы квітка-1 і квітка-2. Ну и так далее, в степени n
Логично. Показывает степень креативности и главное ни одна не заподозрит подвох.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:40
_Mykola_ написав: холява написав:
Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .
1. З яких це див ми на ти?
2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.
3. звичайно піду, а поки допомагаю.
4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.
5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.
Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.
Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.
Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.
Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ.
Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював .
На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .
Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .
Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким .
Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ .
Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно .
Но то не лякає .
Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну .
Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) .
А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого .
Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював .
От недолугий .
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:42
Ваша правда.
Бажання юриста трактувати та роз'яснювати закон у безправній країні, похвально, але безглуздо.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:47
Бетон написав: Letusrock написав: _hunter написав:
А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут
я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)).
Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два.
ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Ну , все ПРАВИЛЬНО !
Вас особисто треба обов,зково в ЗСУ .
Я і не заперечую .
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