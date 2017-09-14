RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7718771977207721>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:21

  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:26

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет

Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38

  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу

А где вы вообще связь увидели? :shock: -- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...
_hunter
 
Повідомлень: 7821
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:58

  _hunter написав:А где вы вообще связь увидели? :shock: -- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...

Кормил... Хантер, я не буду пить за Трампа и желаю ему тюрьмы :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:22

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...


Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)

Напевно, подвійні стандарти, не заважають...

Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.

Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
:twisted:

А я дивуюсь закордонним "партнерам/союзникам" що вони купляють нафту/газ тишком-нишком... - а тут от найпатріотичніші патріоти і то собі дозволяють "цілуватись з ворогом"🤦🏻

Так, ми обов'язково переможемо! :mrgreen:


Це хто пише ?
Той що тут всім розповідал що окрім контрбаса не чим торгує ?
холява
2
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:23

  stm написав:
  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет

Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))

Ой, вибачаюсь. Как можно было так дать маху. Ну написал бы квітка-1 і квітка-2. Ну и так далее, в степени n
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:36

  Бетон написав:Ой, вибачаюсь. Как можно было так дать маху. Ну написал бы квітка-1 і квітка-2. Ну и так далее, в степени n

Логично. Показывает степень креативности и главное ни одна не заподозрит подвох.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:40

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .

1. З яких це див ми на ти?
2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.
3. звичайно піду, а поки допомагаю.
4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.
5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.

Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.

Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.
Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.
Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ. :roll:


Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював .
На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .

Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .

Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким .
Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ .
Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно .
Но то не лякає .
Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну .
Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) .
А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого .
Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював . :lol: :lol: :lol: От недолугий .
холява
2
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:42

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються. :lol:

Жєсть, і цей теж обурюється:
https://m.youtube.com/watch?v=ybE7ql4EojI

Ваша правда.
Бажання юриста трактувати та роз'яснювати закон у безправній країні, похвально, але безглуздо.
feecold
 
Повідомлень: 117
З нами з: 14.08.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:47

  Бетон написав:
  Letusrock написав:
  _hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут


я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)).
Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два.
ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших

холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я


Ну , все ПРАВИЛЬНО !
Вас особисто треба обов,зково в ЗСУ .
Я і не заперечую .
холява
2
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 7718771977207721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 23182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 183702
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 608510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.