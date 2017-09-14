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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7718771977207721>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:21

  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:26

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет

Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38

  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я

Другое дело выводить активы в Польшу

А где вы вообще связь увидели? :shock: -- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:58

  _hunter написав:А где вы вообще связь увидели? :shock: -- в первом случае человек бурятов кормит, во втором случае буряты останутся голодными. Т.е. да: вообще другое дело...

Кормил... Хантер, я не буду пить за Трампа и желаю ему тюрьмы :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:22

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...


Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)

Напевно, подвійні стандарти, не заважають...

Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.

Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
:twisted:

А я дивуюсь закордонним "партнерам/союзникам" що вони купляють нафту/газ тишком-нишком... - а тут от найпатріотичніші патріоти і то собі дозволяють "цілуватись з ворогом"🤦🏻

Так, ми обов'язково переможемо! :mrgreen:


Це хто пише ?
Той що тут всім розповідал що окрім контрбаса не чим торгує ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:23

  stm написав:
  stm написав:
  Бетон написав:холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я
Другое дело выводить активы в Польшу ))) европейский выбор )))

квіточка, в первые дни войны наша страна туда хотела вывозить все резервы.
да. Польша наш главный союзник.
наш през с дудой обнимался

ну и так уж случилось, что Польша, как гос-во, сумело защитить своих граждан, всупив в НАТО, а Украина - нет

Отход по Висле 2011 просто пока не вступил в силу ))) Бетон, на будущее, не называйте одинаково ласкательно 2х женщин. Это плохой знак )))

Ой, вибачаюсь. Как можно было так дать маху. Ну написал бы квітка-1 і квітка-2. Ну и так далее, в степени n
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:36

  Бетон написав:Ой, вибачаюсь. Как можно было так дать маху. Ну написал бы квітка-1 і квітка-2. Ну и так далее, в степени n

Логично. Показывает степень креативности и главное ни одна не заподозрит подвох.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:40

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .

1. З яких це див ми на ти?
2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.
3. звичайно піду, а поки допомагаю.
4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.
5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.

Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.

Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.
Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.
Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ. :roll:


Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював .
На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .

Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .

Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким .
Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ .
Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно .
Но то не лякає .
Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну .
Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) .
А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого .
Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював . :lol: :lol: :lol: От недолугий .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:42

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:

Відео кацапською коменти кацапською. Кацапи хотіли рускій мір, а тепер возмущаються. :lol:

Жєсть, і цей теж обурюється:
https://m.youtube.com/watch?v=ybE7ql4EojI

Ваша правда.
Бажання юриста трактувати та роз'яснювати закон у безправній країні, похвально, але безглуздо.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:47

  Бетон написав:
  Letusrock написав:
  _hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут


я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)).
Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два.
ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших

холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи.
а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф?
це лицемір'я


Ну , все ПРАВИЛЬНО !
Вас особисто треба обов,зково в ЗСУ .
Я і не заперечую .
холява
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