Додано: Сер 17 кві, 2024 14:40

_Mykola_ написав: холява написав: Ні мені нічого не заважає .

Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .

Сумно що ви недолугий . Ні мені нічого не заважає .Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .Сумно що ви недолугий .

1. З яких це див ми на ти?

2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.

3. звичайно піду, а поки допомагаю.

4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.

5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.



Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.



Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.

Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.

Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ. 1. З яких це див ми на ти?2. торгівля з росієї наближала 24 лютого, кожен рубль, долар заплачений після 14 року, особисто я розцінюю як спонсорування війни, і Ви до цього, як виявилось, ОСОБИСТО причетний. Це зашквар. У мене навіть діти це знали.3. звичайно піду, а поки допомагаю.4. і, на щастя, деякі з тих хто в ЗСУ, і не тільки, після 14 року, перестали працювати/купувати з росії, тому що можуть пов'язати причину і наслідки, і мають СУМЛІННЯ і честь.5. Недолуго, виносити мізки патріотизмом, а самому безпосередньо приймати участь у спонсоруванні підготовки до великої війни.Напевно, таки те що відбувається це чистилище за хитродупість і гнильцю, але на жаль за це розплачуються і ті хто такого не робив.Але, Вашу позицію прийнято, суть зрозуміло.Бог, не фраєр, він всі вчинки оцінить в кінці.Поставлю за Вас свічку, за нагоди в ПЦУ.

Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював .На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким .Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ .Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно .Но то не лякає .Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну .Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) .А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого .Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював .От недолугий .