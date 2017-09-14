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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7718771977207721
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:49

  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:54

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  холява написав:
  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:[quote="571
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...


Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)

Напевно, подвійні стандарти, не заважають...

Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.

Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
:twisted:

А я дивуюсь закордонним "партнерам/союзникам" що вони купляють нафту/газ тишком-нишком... - а тут от найпатріотичніші патріоти і то собі дозволяють "цілуватись з ворогом"🤦🏻

Так, ми обов'язково переможемо! :mrgreen:


Це хто пише ?
Той що тут всім розповідал що окрім контрбаса не чим торгує ?[/quote]

======

Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:01

Такі люди точно колись нарвуться в тилу))

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.

Ану циц!))

Зараз як вискочить будівельник, як почне про свої хуліардні досягнення і такі ж податки! :lol:
Як почне про свою надважливість в тилу... :lol: 🤮🤮🤮 :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:11

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.


Ветік , а де я описував про стан грошей ?
До кого, чи до чого, я примірявся ?

А що до того ,як я захищав Батьківщину , то літерой не поступлюсь .
Я все ще працюю .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:13

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.

Судячи по обмеженній кількості фраз у пацієнта та лише единій темі, на яку реагує ця обліківка, холява - бот. Крива частка якогось невдалого коду першокурсника. Відомо, що раніше, в холодний сезон, цей бот підторговував якимись мішечками, але зараз остаточно схибив і вискакує з буди лише по словам-тригерам, або і геть безпідставно. Може колись розів'ється в окрему форму штучного інтелекту, але ми тих щасливих часів вже не застанемо.
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  холява написав:
А що до того ,як я захищав Батьківщину , то літерой не поступлюсь .
Я все ще працюю .

Ви саме воювали зі зброєю в траншеях, чи у тилу в обслузі?
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