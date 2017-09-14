холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.
Ану циц!))
Зараз як вискочить будівельник, як почне про свої хуліардні досягнення і такі ж податки! Як почне про свою надважливість в тилу... 🤮🤮🤮
холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.
Ветік , а де я описував про стан грошей ? До кого, чи до чого, я примірявся ?
А що до того ,як я захищав Батьківщину , то літерой не поступлюсь . Я все ще працюю .
_hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут
я небуду захищати Холяву
всі ми тут не піонери, чи пластовці. чи де ви там були юним і незапятнаним?) Просто форум такий- мєркантільних. До чого тут захищати холяву? Захищають не депутатів, президента й демократичну конституцію) Є люди які роблять спільну справу ,є які не роблять. Лікарів на війні не вистачає. Люто. Більше ніж снайперів. він свій вклад зробив. І робить ще. Щодо окопів. Хз шо вам сказати. Ця війна не про окопи. https://t.me/voynareal/87655 і там є люди. Даж більше це ще кінець, не передній край. Ще від 3 до 4 км вперед є наші. А тут вже є й москалі. По 2 , 3 просочуються. Здебільшого більше суток не виживають. Те що на відео один з наших найбільших успіхів контр наступу 2023. Дорого заплачено і це не кінець. Вартий цей ногайський степ такої ціни? Для мене ні. Там менше людей жило ніж лягло. Но ця хєрь може прийти ближче. Да, закарпаття далеко. Но всяко може бути...
Hotab написав:Ну за винятком ваших менторських « Навчися спочатку писати, потім будеш …» Мадам, закон підписано президентом.. до чого там розповіді про «може поверне»? В росіі ще не повідомили про підпис? Доречі, ви вже знайшли якими статтями Конституції і ЗУ обмежено права під час воєнного стану? А то ваша секта довго не могла цього знайти..
Для особливо обдарованих – знайти вичерпну інформацію у першоджерелах – проблем немає. Будь-яким особинам з розвиненим ступенем низького інтелектуального розвитку та маніпулятивною свідомістю (у народі - залупенец), вважаю, абсурдним щось пояснювати з другого разу.
Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським! Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)
Я не справжній юрист, але це різні речі. Арешт - обмеження. Наприклад, не можна користуватися. Або можна користуватися, але не можна відчужувати. Арешт зазвичай по рішенню слідчого судді. Потім суд після слідства вирішує долю арештованного майна. Вилучення - це допобачення назавжди по рішенню суда. В "доход держави"
Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським! Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)
Арест - это не альо, можно сослаться на какую-то хрень и все активы Азирова свободны и чисты перед законом, аналогично Курченко и не только. Вот уже постановление суда что изъять и в 10 дней не оспоренное и вступившее в силу - от это понимаю. Пример Князев жирный судья по взятке, пока суд идёт очень многое меняется Да, суды - это долго но мы ж о судах с 2014 говорим и ответ нам не понравиться. Абсолютно все предатели кроме Кивы (там суд Линча сработал) нормально так ушли от ответственности как в Украине так и в ЕС