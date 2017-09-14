Додано: Сер 17 кві, 2024 14:49

холява написав: Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я . Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .

можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.