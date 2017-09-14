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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7719772077217722>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:49

  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:54

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  холява написав:
  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:[quote="571
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...


Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)

Напевно, подвійні стандарти, не заважають...

Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.

Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
:twisted:

А я дивуюсь закордонним "партнерам/союзникам" що вони купляють нафту/газ тишком-нишком... - а тут от найпатріотичніші патріоти і то собі дозволяють "цілуватись з ворогом"🤦🏻

Так, ми обов'язково переможемо! :mrgreen:


Це хто пише ?
Той що тут всім розповідал що окрім контрбаса не чим торгує ?[/quote]

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Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:01

Такі люди точно колись нарвуться в тилу))

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.

Ану циц!))

Зараз як вискочить будівельник, як почне про свої хуліардні досягнення і такі ж податки! :lol:
Як почне про свою надважливість в тилу... :lol: 🤮🤮🤮 :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:11

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
можно вставить 5 копеек? здесь анонимный форум, а значит как в бане все равны. Каждый может нафантазировать кого и как он грудью защищал и сколько ярдов заплатил в бюджет. Поэтому лучше не начинать членомерить. У кого ума хватает никогда тут не напишет про свои финансовые достижения, чтобы не обосрали. Самоутверждаться на форумах - признак деперсонализации, когда человек не понимает где он и как себя лучше вести. Равно как и в любой другой ситуации с незнакомыми людьми, когда всем по барабану кто вы и что вы. В таких ситуациях нужно быть предельно скромным, даже если достижений море.


Ветік , а де я описував про стан грошей ?
До кого, чи до чого, я примірявся ?

А що до того ,як я захищав Батьківщину , то літерой не поступлюсь .
Я все ще працюю .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:24

  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
Востаннє редагувалось stm в Сер 17 кві, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:28

  Letusrock написав:
  _hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут


я небуду захищати Холяву
всі ми тут не піонери, чи пластовці. чи де ви там були юним і незапятнаним?) Просто форум такий- мєркантільних. До чого тут захищати холяву? Захищають не депутатів, президента й демократичну конституцію)
Є люди які роблять спільну справу ,є які не роблять. Лікарів на війні не вистачає. Люто. Більше ніж снайперів. він свій вклад зробив. І робить ще.
Щодо окопів. Хз шо вам сказати. Ця війна не про окопи. https://t.me/voynareal/87655
і там є люди. Даж більше це ще кінець, не передній край. Ще від 3 до 4 км вперед є наші. А тут вже є й москалі. По 2 , 3 просочуються. Здебільшого більше суток не виживають. Те що на відео один з наших найбільших успіхів контр наступу 2023. Дорого заплачено і це не кінець. Вартий цей ногайський степ такої ціни? Для мене ні. Там менше людей жило ніж лягло. Но ця хєрь може прийти ближче. Да, закарпаття далеко. Но всяко може бути...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:31

  Hotab написав:Ну за винятком ваших менторських « Навчися спочатку писати, потім будеш …»
Мадам, закон підписано президентом.. до чого там розповіді про «може поверне»? В росіі ще не повідомили про підпис?
Доречі, ви вже знайшли якими статтями Конституції і ЗУ обмежено права під час воєнного стану? А то ваша секта довго не могла цього знайти..

Для особливо обдарованих – знайти вичерпну інформацію у першоджерелах – проблем немає.
Будь-яким особинам з розвиненим ступенем низького інтелектуального розвитку та маніпулятивною свідомістю (у народі - залупенец), вважаю, абсурдним щось пояснювати з другого разу.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:32

  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:41

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)

Я не справжній юрист, але це різні речі.
Арешт - обмеження. Наприклад, не можна користуватися. Або можна користуватися, але не можна відчужувати. Арешт зазвичай по рішенню слідчого судді. Потім суд після слідства вирішує долю арештованного майна.
Вилучення - це допобачення назавжди по рішенню суда. В "доход держави"
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:44

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)

Арест - это не альо, можно сослаться на какую-то хрень и все активы Азирова свободны и чисты перед законом, аналогично Курченко и не только. Вот уже постановление суда что изъять и в 10 дней не оспоренное и вступившее в силу - от это понимаю.
Пример Князев жирный судья по взятке, пока суд идёт очень многое меняется :) Да, суды - это долго но мы ж о судах с 2014 говорим :) и ответ нам не понравиться. Абсолютно все предатели кроме Кивы (там суд Линча сработал) нормально так ушли от ответственности как в Украине так и в ЕС :)
stm
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