Та ви вкотре кажете що мені нема чого пояснювати, проте завжди пробуєте. Саме пробуєте. Бо знань і розуміння у вас нема. Ви плаваєте в найпростіших речах, включно з юридичними. Ви помилково вважаєте, що за (на вашу думку) витієватою лексикою ви зможете прикрити розумову обмеженість. Ось дивіться, приклад вашої такої лексики:
правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.
На всяк випадок , почитайте що таке «агломерація». Ну і ясно що ні про яку агломерацію (київську, чи токійську) не йшлось. Ви просто вкинули в свою фразу всю лексику яку знали. Ось знов приклад несуразного спілкування:
Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки
Що?)) І такого у вас через 2 повідомлення на третє. А коли вас трохи потикати палкою, ви миттєво починаєте істерику, в якій з вас лізе звичайна базарна хабалка. З майже матом і неприкритим хамським сленгом. Мадам, розумову обмеженість не прикрити лексикою. Її ще треба знати куди і як застосувати))
Та ви вкотре кажете що мені нема чого пояснювати, проте завжди пробуєте. Саме пробуєте. Бо знань і розуміння у вас нема. Ви плаваєте в найпростіших речах, включно з юридичними. Ви помилково вважаєте, що за (на вашу думку) витієватою лексикою ви зможете прикрити розумову обмеженість. Ось дивіться, приклад вашої такої лексики:
правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.
На всяк випадок , почитайте що таке «агломерація». Ну і ясно що ні про яку агломерацію (київську, чи токійську) не йшлось. Ви просто вкинули в свою фразу всю лексику яку знали. Ось знов приклад несуразного спілкування:
Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки
Що?)) І такого у вас через 2 повідомлення на третє. А коли вас трохи потикати палкою, ви миттєво починаєте істерику, в якій з вас лізе звичайна базарна хабалка. З майже матом і неприкритим хамським сленгом. Мадам, розумову обмеженість не прикрити лексикою. Її ще треба знати куди і як застосувати))
Смикати в загальний комент фрази, що не стосуються один одного, це найбільша тупість останнього часу. Подвійна тупість. На хлопський розум - не варто бути тампоном у будь-якому непридатному для цього місці, але інше тобі нажаль не властиве.
Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським! Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?" Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного"
До речі про "шишечки" в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"... А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? Теж виберете ЕУропу? Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?
Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе?
Смикати в загальний комент фрази, що не стосуються один одного,
Ось знов)) Ці фрази дійсно не стосуються одна одної. Вони з різних тем. Але що заважає поставити їх поряд з метою характеристики вас як людини, що не вміє писати розумні і логічні речення? Вони абсолютно гармонійно виглядають «в загальному коменті»
Проте обидва коменти несуразні. Як завжди у вас , коли ви пробуєте когось здивувати «дивись як вмію писати»
найбільша тупість останнього часу.
Якого «останнього часу» Коли у вас почався «останній час»? Ви у Сенса уроки не берете?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 1 раз.
stm написав: Абсолютно все предатели кроме Кивы (там суд Линча сработал) нормально так ушли от ответственности как в Украине так и в ЕС
Злі язики говорять, шо з Ківою то не суд лінча. Й даж не за бабки а за бабу. Романтічєська історія скажу я вам)) https://youtu.be/NSZpvGlMBqY?si=8JGEQPLnYtK9gF1w Ну то шо, шановне паньство? Мож ми чогось не знаєм? Були факти в Україні ІЗЬЯТІЯ майна російських власників?
холява написав:Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював . На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .
Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .
Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким . Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ . Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно . Но то не лякає . Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я . Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну . Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) . А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого . Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював . От недолугий .
Мда, все навіть гірше чим здавалося.
Виховання та вміння вести аргументоване спілкування, не прийнятно взагалі. А здавалося, що всі офіцери можуть так, аж ні, дає взнаки занадто великий ступінь професійної дефрмації від бізнесу з росією. ВІСІМ років вести бізнес на крові, і, навіть напередодні війни везти гроші в росію, коли вже декілька місяців було зрозуміло що війна буде, це багато про що каже. І, після цього розказувати як і кому батьківщину любити.
То що дозволяла держава, не рівно, тому що дозволяли собі Ви своїм сумлінням (совесть -рус) та чесноти (честь -рус) не Ваше? Хто мав і те і інше, перестав працювати з росією, розуміючи що спонсорує війну. Лицемірство 99999 левела.
Шмарлі та памперси будете підбирати, коли Вас третій інсульт вхопить. Совок, я доволі непогано знаю, і його недоліки, з власного досвіду. Негоже, семінаристу, робити голі припущення без фактажу. Успіха, при всьому бажанні не заміню, посада не дозволить.
За тим, гарного дня і чистого сумління! Питань більше немає.