холява написав:

Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював .На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким .Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ .Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно .Но то не лякає .Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну .Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) .А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого .Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював .От недолугий .