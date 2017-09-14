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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7719772077217722
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:50

feecold

вважаю, абсурдним щось пояснювати з другого разу.


Та ви вкотре кажете що мені нема чого пояснювати, проте завжди пробуєте. Саме пробуєте. Бо знань і розуміння у вас нема. Ви плаваєте в найпростіших речах, включно з юридичними.
Ви помилково вважаєте, що за (на вашу думку) витієватою лексикою ви зможете прикрити розумову обмеженість. Ось дивіться, приклад вашої такої лексики:


правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.


На всяк випадок , почитайте що таке «агломерація». Ну і ясно що ні про яку агломерацію (київську, чи токійську) не йшлось. Ви просто вкинули в свою фразу всю лексику яку знали.
Ось знов приклад несуразного спілкування:


Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки


Що?))
І такого у вас через 2 повідомлення на третє.
А коли вас трохи потикати палкою, ви миттєво починаєте істерику, в якій з вас лізе звичайна базарна хабалка. З майже матом і неприкритим хамським сленгом.
Мадам, розумову обмеженість не прикрити лексикою. Її ще треба знати куди і як застосувати))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:59

  Hotab написав:feecold

вважаю, абсурдним щось пояснювати з другого разу.


Та ви вкотре кажете що мені нема чого пояснювати, проте завжди пробуєте. Саме пробуєте. Бо знань і розуміння у вас нема. Ви плаваєте в найпростіших речах, включно з юридичними.
Ви помилково вважаєте, що за (на вашу думку) витієватою лексикою ви зможете прикрити розумову обмеженість. Ось дивіться, приклад вашої такої лексики:


правовий режим зводить нанівець усе існування соціуму у цій агломерації.


На всяк випадок , почитайте що таке «агломерація». Ну і ясно що ні про яку агломерацію (київську, чи токійську) не йшлось. Ви просто вкинули в свою фразу всю лексику яку знали.
Ось знов приклад несуразного спілкування:


Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки


Що?))
І такого у вас через 2 повідомлення на третє.
А коли вас трохи потикати палкою, ви миттєво починаєте істерику, в якій з вас лізе звичайна базарна хабалка. З майже матом і неприкритим хамським сленгом.
Мадам, розумову обмеженість не прикрити лексикою. Її ще треба знати куди і як застосувати))

Смикати в загальний комент фрази, що не стосуються один одного, це найбільша тупість останнього часу. Подвійна тупість.
На хлопський розум - не варто бути тампоном у будь-якому непридатному для цього місці, але інше тобі нажаль не властиве.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:00

За крок до ...

  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.

От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?"
Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного" :mrgreen:

До речі про "шишечки" :lol: в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"...
А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? :D
Теж виберете ЕУропу? :mrgreen:
Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?


Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе? :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:09

feecold


Смикати в загальний комент фрази, що не стосуються один одного,


Ось знов))
Ці фрази дійсно не стосуються одна одної. Вони з різних тем. Але що заважає поставити їх поряд з метою характеристики вас як людини, що не вміє писати розумні і логічні речення? :mrgreen:
Вони абсолютно гармонійно виглядають «в загальному коменті» :D

Проте обидва коменти несуразні. Як завжди у вас , коли ви пробуєте когось здивувати «дивись як вмію писати» :lol:


найбільша тупість останнього часу.


Якого «останнього часу»
Коли у вас почався «останній час»?
Ви у Сенса уроки не берете? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:10

  stm написав: Абсолютно все предатели кроме Кивы (там суд Линча сработал) нормально так ушли от ответственности как в Украине так и в ЕС :)

Злі язики говорять, шо з Ківою то не суд лінча. Й даж не за бабки а за бабу. Романтічєська історія скажу я вам)) https://youtu.be/NSZpvGlMBqY?si=8JGEQPLnYtK9gF1w
Ну то шо, шановне паньство? Мож ми чогось не знаєм? Були факти в Україні ІЗЬЯТІЯ майна російських власників?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:11

Демографічна криза - це серйозна проблема!

  whois2010 написав:Пан Успіх сьогодні має грайливий настрій
А в мене частенько такий настрій, коли готуюсь/збираюсь на вогневу(ввечері їду на декілька діб)

І нащо мені з'ясовувати сантиметри Бетона, якщо я звернувся до СТМ? :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:26

  Banderlog написав:Злі язики говорять, шо з Ківою то не суд лінча. Й даж не за бабки а за бабу. Романтічєська історія скажу я вам))

Тьху, не вірю, кому він треба, навіть із грошима :roll:
  Banderlog написав: Були факти в Україні ІЗЬЯТІЯ майна російських власників?

Напр., у Дерипаски віджали Миколаївський глиноземний завод, що входив до його "Русалу".
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:35

  холява написав:Микола , коли ви були в школі , я наполегливо працював .
На двух роботах , тому що по основному місцю дуже тяжко було заробити гроші .

Мені кожного тіжня дзвонили зі статистики митниці з єдиним питанням ,скільки НДС на цьому тижні .

Мені ніхто з держорганів і сама держава ,не заперечували на працю будь з ким .
Всі (податкова , банки , митниця і т. і.) тільки просили одне -ПОДАТКИ .
Те що ви тут почали лізти непоголеним обличчям куди батько , "відповідні органи" не сував не гарно .
Но то не лякає .
Щоб ми були на рівні "високих відносин " вам треба ще відслужити хочаб стільки як я .
Про свій вік , я не буду писати , спробуйте в молодому віці пройти війну .
Потім , коли ви подберете свої шмарклі і почнете не всиратися від одного слова ТЦК ,я ще раз вам напишу (можливо ) .
А так ,про патріотизм , ми стобой на ти ,чистилище ні до чого .
Напиши "успіху " і поміняй його . Там разом із "успіхом " в суд на мене подайте , за те що я працював . :lol: :lol: :lol: От недолугий .

Мда, все навіть гірше чим здавалося.

Виховання та вміння вести аргументоване спілкування, не прийнятно взагалі.
А здавалося, що всі офіцери можуть так, аж ні, дає взнаки занадто великий ступінь професійної дефрмації від бізнесу з росією.
ВІСІМ років вести бізнес на крові, і, навіть напередодні війни везти гроші в росію, коли вже декілька місяців було зрозуміло що війна буде, це багато про що каже.
І, після цього розказувати як і кому батьківщину любити.

То що дозволяла держава, не рівно, тому що дозволяли собі Ви своїм сумлінням (совесть -рус) та чесноти (честь -рус) не Ваше? Хто мав і те і інше, перестав працювати з росією, розуміючи що спонсорує війну.
Лицемірство 99999 левела.

Шмарлі та памперси будете підбирати, коли Вас третій інсульт вхопить.
Совок, я доволі непогано знаю, і його недоліки, з власного досвіду.
Негоже, семінаристу, робити голі припущення без фактажу.
Успіха, при всьому бажанні не заміню, посада не дозволить. :lol:

За тим, гарного дня і чистого сумління!
Питань більше немає. :?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:40

Ласкаво просимо! Підберемо посаду/місце на будь-який смак))

  _Mykola_ написав:Успіха, при всьому бажанні не заміню, посада не дозволить.
Так нам і офіцера вже пів року, як треба ;)
І комбат, наче, починає "намилюватись" непоспішаючи...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:46

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)


альфе че там сделали не напомните?
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  #<1 ... 7719772077217722
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