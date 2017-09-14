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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:30
Ок, з мобілізацією вирішили... А що з виборами тепер?
Як Зе буде легітимізуватися?
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Andrey2512
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:55
Andrey2512 написав:
Як Зе буде легітимізуватися?
для чого? "Конституція на паузі" (с)
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Letusrock
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:16
stm написав:
Начну с конца. Демография важна, но глупая демография делает несчастными как взрослых так и детей )))
И претензия: а почему выбор такой скудный?
Европа или потенциальный утопленник? )))
ну, якщо провалиться мобілізація, то... ще бурят до вибору додасться
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Успіх
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:18
холява написав: _Mykola_ написав:
холява написав:
Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...
Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)
Напевно, подвійні стандарти, не заважають...
Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.
Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .
Просто ти риторику швидко поміняв ... а пам'ятаєш твої перші опуси на сайті ? "Добренький вечірочок Дядько Сашко ... пише вам Семенарист Холява ... все в якомусь либезливому тоні ...."
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ROLF
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:20
Успіх написав: stm написав: Успіх написав:
Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?"
Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного"
До речі про "шишечки"
в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"...
А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України?
Теж виберете ЕУропу?
Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?
Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе?
заміна буде:
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flyman
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