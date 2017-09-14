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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7721772277237724
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:30

Ок, з мобілізацією вирішили... А що з виборами тепер?

Як Зе буде легітимізуватися? :roll:
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Як Зе буде легітимізуватися?


для чого? "Конституція на паузі" (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:16

Одних - в ТЦК не заженеш, а других - в пологовий)))

  stm написав:Начну с конца. Демография важна, но глупая демография делает несчастными как взрослых так и детей )))
И претензия: а почему выбор такой скудный? Европа или потенциальный утопленник? )))
:mrgreen: ну, якщо провалиться мобілізація, то... ще бурят до вибору додасться :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:18

  холява написав:
  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз ви ще більше здивуєтесь , десь 60 відсотків товарообігу України булі з росією .
Хімія , запчастини , папір , тай ще десятки тисяч найминовань ...


Це щось на кшталт, якщо для себе, то можливо все.
"Треба щоб закони працювали, але щоб у мене була опція... кум порішає" (с)

Напевно, подвійні стандарти, не заважають...

Особисто, якщо для власної кишені, то на патріотизм і війну можна закрити очі.

Але як же тоді розцінювати ці всі патетичні патріотичні випади?
Сумно.
-1,
№%я.
:twisted:


Ні мені нічого не заважає .
Як підеш до ЗСУ , то можеш щось закидувати , а поки ще я і надалі залишаюсь патріотом .
Сумно що ви недолугий .

Просто ти риторику швидко поміняв ... а пам'ятаєш твої перші опуси на сайті ? "Добренький вечірочок Дядько Сашко ... пише вам Семенарист Холява ... все в якомусь либезливому тоні ...."
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:20

  Успіх написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.

От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?"
Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного" :mrgreen:

До речі про "шишечки" :lol: в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"...
А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? :D
Теж виберете ЕУропу? :mrgreen:
Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?


Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе? :lol:

заміна буде:
flyman
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  #<1 ... 7721772277237724
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