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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7720772177227723>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:46

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)


альфе че там сделали не напомните?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:51

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
спитаю чисто для інтересу, мож тут не тіко я особо одарьонний срєді нєдоразвітих, арешт і ізьятія то разні вєщі?)

Якщо перше , то ваша власність вам доступна , наприклад своє авто можете ремонтувати чи фарбувати, якщо друга дія то майно для вас недоступно - можете через паркан дивитися проте потримати ніяк
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:13

  pesikot написав:
  холява написав:ПЕСІКОТ як ви ?
По Чернігову дуже прилитіло.

Як ... Як ... портки стіраю

Дякую за вашу відповідь у ПП, треба бути уважнішим до тривог у місті.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:21

  _Mykola_ написав:ВІСІМ років вести бізнес на крові, і, навіть напередодні війни везти гроші в росію, коли вже декілька місяців було зрозуміло що війна буде, це багато про що каже.
І, після цього розказувати як і кому батьківщину любити.
Питань більше немає. :?

Ще раз для вас та всіх інших, хто звинувачує пана Холяву, нагадаю: він, на відміну від багатьох медиків і не тільки, не змився за кордон, а рятував життя бійців і продовжує робити цю важку справу, хоча міг би відпочивати й вже не бачити всіх тих жахів. Це заслуговує на повагу. Імпорт товарів з кацапії зі сплатою податків у бюджет України не виглядає таким великим злом, як ви його тут малюєте. Транзит кацапського газу Україною вас не бентежить? Риторичне. Взагалі, судити людину можуть ті, хто має співставний рівень заслуг/досягнень.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:22

  mephala написав:альфе че там сделали не напомните?

Ні, не помню, не моя сфера інтересу. Шо там? я про наболіле, про енергосистему з ефективними власниками. Поки ми тут говорили тіки про дтек ахметова. А в кого решта системи? https://zt.20minut.ua/zhurnalists-ki-ro ... 10353.html
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:28

  Banderlog написав:
  mephala написав:альфе че там сделали не напомните?

Ні, не помню, не моя сфера інтересу. Шо там? я про наболіле, про енергосистему з ефективними власниками. Поки ми тут говорили тіки про дтек ахметова. А в кого решта системи?
https://forbes.ua/company/akhmetov-kolo ... 92022-8227 то була десь конфіскація?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:30

  Успіх написав:От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?"
Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного" :mrgreen:

Можно, когда на кону большая зависимость - нельзя обрубать. Как пример Германия и 40% зависимость экономики от оркогаза. Это отнюдь не значит, что обрубать по частям не надо, они и обрубают.

  Успіх написав:До речі про "шишечки" :lol: в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"...
А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? :D
Теж виберете ЕУропу? :mrgreen:
Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?


Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе? :lol:

Начну с конца. Демография важна, но глупая демография делает несчастными как взрослых так и детей )))
И претензия: а почему выбор такой скудный? Европа или потенциальный утопленник? )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:16

Одних - в ТЦК не заженеш, а других - в пологовий)))

  stm написав:Начну с конца. Демография важна, но глупая демография делает несчастными как взрослых так и детей )))
И претензия: а почему выбор такой скудный? Европа или потенциальный утопленник? )))
:mrgreen: ну, якщо провалиться мобілізація, то... ще бурят до вибору додасться :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:20

  Успіх написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським!
Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!

Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.

От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?"
Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного" :mrgreen:

До речі про "шишечки" :lol: в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"...
А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? :D
Теж виберете ЕУропу? :mrgreen:
Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?


Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе? :lol:

заміна буде:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:22

  Успіх написав:Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе?

vitaliiangel
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  #<1 ... 7720772177227723>
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