_Mykola_ написав:ВІСІМ років вести бізнес на крові, і, навіть напередодні війни везти гроші в росію, коли вже декілька місяців було зрозуміло що війна буде, це багато про що каже. І, після цього розказувати як і кому батьківщину любити. Питань більше немає.
Ще раз для вас та всіх інших, хто звинувачує пана Холяву, нагадаю: він, на відміну від багатьох медиків і не тільки, не змився за кордон, а рятував життя бійців і продовжує робити цю важку справу, хоча міг би відпочивати й вже не бачити всіх тих жахів. Це заслуговує на повагу. Імпорт товарів з кацапії зі сплатою податків у бюджет України не виглядає таким великим злом, як ви його тут малюєте. Транзит кацапського газу Україною вас не бентежить? Риторичне. Взагалі, судити людину можуть ті, хто має співставний рівень заслуг/досягнень.
Успіх написав:От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?" Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного"
Можно, когда на кону большая зависимость - нельзя обрубать. Как пример Германия и 40% зависимость экономики от оркогаза. Это отнюдь не значит, что обрубать по частям не надо, они и обрубают.
Успіх написав:До речі про "шишечки" в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"... А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? Теж виберете ЕУропу? Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?
Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе?
Начну с конца. Демография важна, но глупая демография делает несчастными как взрослых так и детей ))) И претензия: а почему выбор такой скудный? Европа или потенциальный утопленник? )))
Успіх написав:Торгував тільки Польським, Українським і Китайським! Рашенським товаром ПРИНЦИПОВО НЕ ТОРГУВАВ/НЕ ЗАКУПЛЯВ!
Успих, назовите мне изъятия активов у компаний с регистрацией Украины, конечными бенефициарами которых есть граждане оркостана или более 25% доли принадлежат онным. С 2014 года.
От тому я тут постійно питаю - "ми воюємо, чи коників з пластиліну ліпимо?" Не можна ж #напівшишечки і казати "нічого страшного"
До речі про "шишечки" в контексті "виведення грошей Бетона в Польщу"... А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? Теж виберете ЕУропу? Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?
Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе?