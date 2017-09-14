Обозреватель Politico Джейми Деттмер «Почему Украина проигрывает».▪️Просто спросите украинского солдата, верит ли он, что Запад будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Это обещание выглядит пустым, когда прошло уже четыре недели с тех пор, как ваше артиллерийское подразделение в последний раз произвело выстрел, как пожаловался один военнослужащий с передовой.▪️Дело не только в том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы. Страна испытывает опасную нехватку чего-то еще более труднодоступного, чем снаряды — боевого духа, необходимого для победы.▪️Моральный дух войск мрачен, их подкосили непрекращающиеся бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери на поле боя. В городах, расположенных за сотни миль от фронта, исчезли толпы молодых людей, которые выстраивались в очередь, чтобы попасть в армию в первые месяцы конфликта. Сегодня желающие уклониться от призыва проводят время в ночных клубах. Многие вообще покинули страну.▪️Как я обнаружил, ведя репортажи из Украины в течение последнего месяца, картина, сложившаяся из десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами — это картина страны, скатывающейся к катастрофе.▪️Даже когда президент Владимир Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, военные в частном порядке признают, что этим летом новые потери неизбежны. Вопрос лишь в том, насколько серьезными они будут. Владимир Путин, пожалуй, еще никогда не был так близок к цели.▪️Если в ближайшее время не произойдет перелом, Украина в ее нынешнем виде уйдет в прошлое.▪️Для войны такой эпохальной важности масштаб действий западных лидеров по оказанию Киеву помощи оказался далеко не таким, как их громкие заявления. Это разочарование привело к тому, что украинцы всех уровней — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной — устали и раздражены▪️Все больше кажется, что ставка Путина на то, что он сможет свести на нет сопротивление Украины и поддержку Запада, может оправдаться.▪️Без существенного изменения в поставках современного западного оружия и финансирования Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают российские войска. Это оставит Путину возможность грызть раненую страну в ближайшие месяцы или годы. Даже если Россия не сможет добить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии.▪️Последствия такого исхода будут серьезными для всего мира. Путин заявит о своей победе внутри страны и, воодушевившись обнажением слабостей Запада, может активизировать свои более широкие имперские планы за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что окажутся следующими в списке. Китай, уже ставший надежным партнером Москвы, не видит причин для изменения позиции.▪️Растут опасения, что в скором времени Россия может предпринять наземное наступление на второй город Украины. Военные ожидают новых потерь в ближайшие месяцы. Опасения по поводу хрупкости линии фронта только усугубляются беспрецедентным шквалом российских атак, направленных на то, чтобы вывести из строя украинские электросети.▪️В ходе недавних встреч с POLITICO политические лидеры страны признали, что настроение в обществе ухудшается, и хотя все они старались держаться бодро, разочарование в Западе сквозило в каждом разговоре.▪️«Дайте нам чертовы «Патриоты», — огрызнулся глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Во время интервью в министерстве иностранных дел он не мог скрыть раздражения по поводу задержек и запретов, которые прилагаются к западному оружию — например, нельзя наносить удары по российским нефтяным объектам.▪️▪️Настроение в высшем военном руководстве еще более мрачное, чем у Кулебы. Несколько старших офицеров беседовали с POLITICO только при условии, что их имена не будут названы. Они нарисовали мрачный прогноз, что линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, имея численный перевес и готовность принять огромные потери, начнет свое ожидаемое наступление. Что еще хуже, они выразили частные опасения, что решимость самой Украины может быть ослаблена, а моральный дух вооруженных сил подорван отчаянной нехваткой снабжения.▪️Украинские командиры взывают о необходимости увеличения числа солдат, но Зеленский и украинский парламент не решаются отдать приказ о массовой мобилизации.▪️Страна стоит перед лицом экзистенциального кризиса — Путин буквально хочет стереть ее с карты — и тем не менее, очевидно, что общественная поддержка нового проекта [мобилизации] недостаточна.