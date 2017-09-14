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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7720772177227723
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:27

  feecold написав:
  Andrey2512 написав:Ок, з мобілізацією вирішили... А що з виборами тепер?

Як Зе буде легітимізуватися? :roll:

Опівночі, 20 травня поточного року термін п'ятирічних поономочій нинішнього гаранта спливає. І тому він втрачає свою легітмність і ніяке військове становище, так би мовити, не рятує його і не може підмінювати Конституцію. У Конституції прямо передбачено, що лише повноваження Верховної Ради можуть бути продовжені на період дії військового стану, а щодо продовження повноважень президента на цей період немає, оскільки такої норми не передбачено. І це, при ухваленні Конституції у 1996 році було зроблено свідомо, щоб виключити захоплення та узурпацію влади з боку президента та всілякі ігри з ВП та паразитування на цьому. Тому нинішній гарант, маючи право безпосередньо звернення до Конституційного Суду за тлумаченням Конституції щодо продовження чи неможливості продовження повноважень президента на період дії воєнного стану після закінчення п'ятирічного терміну повноважень, не хоче використати таке право. Очевидно розуміючи, що у разі винесення рішення не на його користь, а для цього є всі підстави, оскільки Конституційний Суд не має права порушувати норми Конституції, ґрунту для зайняття ним крісла, у тому числі маніпулюванням, політичним жонглюванням та еквілібристикою, не стане.

Конституция статья 108. Мадам, хочу табличек от вас. Давайте структурируем все ваши знания )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:35

  stm написав:Конституция статья 108. Мадам, хочу табличек от вас. Давайте структурируем все ваши знания )))

Давайте без давайте.
Статья 103, може ще вголос прочитати? :)
Чи конституція вже на менопаузі?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:56

Обозреватель Politico Джейми Деттмер «Почему Украина проигрывает».

▪️Просто спросите украинского солдата, верит ли он, что Запад будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Это обещание выглядит пустым, когда прошло уже четыре недели с тех пор, как ваше артиллерийское подразделение в последний раз произвело выстрел, как пожаловался один военнослужащий с передовой.

▪️Дело не только в том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы. Страна испытывает опасную нехватку чего-то еще более труднодоступного, чем снаряды — боевого духа, необходимого для победы.

▪️Моральный дух войск мрачен, их подкосили непрекращающиеся бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери на поле боя. В городах, расположенных за сотни миль от фронта, исчезли толпы молодых людей, которые выстраивались в очередь, чтобы попасть в армию в первые месяцы конфликта. Сегодня желающие уклониться от призыва проводят время в ночных клубах. Многие вообще покинули страну.

▪️Как я обнаружил, ведя репортажи из Украины в течение последнего месяца, картина, сложившаяся из десятков интервью с политическими лидерами, военными и простыми гражданами — это картина страны, скатывающейся к катастрофе.

▪️Даже когда президент Владимир Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, военные в частном порядке признают, что этим летом новые потери неизбежны. Вопрос лишь в том, насколько серьезными они будут. Владимир Путин, пожалуй, еще никогда не был так близок к цели.

▪️Если в ближайшее время не произойдет перелом, Украина в ее нынешнем виде уйдет в прошлое.

▪️Для войны такой эпохальной важности масштаб действий западных лидеров по оказанию Киеву помощи оказался далеко не таким, как их громкие заявления. Это разочарование привело к тому, что украинцы всех уровней — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной — устали и раздражены

▪️Все больше кажется, что ставка Путина на то, что он сможет свести на нет сопротивление Украины и поддержку Запада, может оправдаться.

▪️Без существенного изменения в поставках современного западного оружия и финансирования Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживают российские войска. Это оставит Путину возможность грызть раненую страну в ближайшие месяцы или годы. Даже если Россия не сможет добить Украину, частичная победа оставит надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО в подвешенном состоянии.

▪️Последствия такого исхода будут серьезными для всего мира. Путин заявит о своей победе внутри страны и, воодушевившись обнажением слабостей Запада, может активизировать свои более широкие имперские планы за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что окажутся следующими в списке. Китай, уже ставший надежным партнером Москвы, не видит причин для изменения позиции.

▪️Растут опасения, что в скором времени Россия может предпринять наземное наступление на второй город Украины. Военные ожидают новых потерь в ближайшие месяцы. Опасения по поводу хрупкости линии фронта только усугубляются беспрецедентным шквалом российских атак, направленных на то, чтобы вывести из строя украинские электросети.

▪️В ходе недавних встреч с POLITICO политические лидеры страны признали, что настроение в обществе ухудшается, и хотя все они старались держаться бодро, разочарование в Западе сквозило в каждом разговоре.

▪️«Дайте нам чертовы «Патриоты», — огрызнулся глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Во время интервью в министерстве иностранных дел он не мог скрыть раздражения по поводу задержек и запретов, которые прилагаются к западному оружию — например, нельзя наносить удары по российским нефтяным объектам.

▪️Кулеба предупредил, что Украина попала в замкнутый круг. Оружие, в котором она нуждается, не предоставляется или задерживается. Затем западные союзники жалуются, что Киев отступает, а это снижает вероятность того, что они будут посылать больше помощи в будущем.

▪️Настроение в высшем военном руководстве еще более мрачное, чем у Кулебы. Несколько старших офицеров беседовали с POLITICO только при условии, что их имена не будут названы. Они нарисовали мрачный прогноз, что линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, имея численный перевес и готовность принять огромные потери, начнет свое ожидаемое наступление. Что еще хуже, они выразили частные опасения, что решимость самой Украины может быть ослаблена, а моральный дух вооруженных сил подорван отчаянной нехваткой снабжения.

▪️Украинские командиры взывают о необходимости увеличения числа солдат, но Зеленский и украинский парламент не решаются отдать приказ о массовой мобилизации.

▪️Страна стоит перед лицом экзистенциального кризиса — Путин буквально хочет стереть ее с карты — и тем не менее, очевидно, что общественная поддержка нового проекта [мобилизации] недостаточна.
https://www.politico.eu/article/why-ukr ... ussia-war/

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:05

vitaliiangel тим часом в декого просто життя парадайс, і фінансування є необмежене, і ресурси
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:15

От цікаво, який перебіг війни зараз був би, якби у нас був приблизно парітет по зброї?

Тобто у нас якби були
1. Стратегічна авіація з ракетами по дальності 1000-2000км
2. Бомбардувальники штук 100
3. Винищувачі. Штук 100
4. Фаби
5. Балістичні ракети
6. Бпла типу шахідів з дальністю до 2000 і кількістю в сотні шт на місяць
7. Змога (не перешкоджати ) бити по будь яких обьектах на території раші (енергетика, заводи, нафта, газ і тп)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:16

Сьогодні, 17 квітня, вранці, безпілотники ГУР атакували авіаційний завод у російському Татарстані. Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Ціллю став авіазавод ім. Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом).
https://varta1.com.ua/news/gur-atakuval ... 79615.html
Коли до рашкованів нарешті дійде, що продовження повномасштабної війни це для них тупік?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:21

Промова Гітлера у наш час, у серіалі Проповідник — S03E07 [1080p][Clan Kaizoku]

39
00:02:15,421 --> 00:02:17,877
The bourgeois people

40
00:02:18,246 --> 00:02:20,708
used to ask me

41
00:02:20,785 --> 00:02:24,746
why a revolution
would be necessary.

42
00:02:26,164 --> 00:02:30,708
The structure of your State

43
00:02:31,169 --> 00:02:34,669
and methods of government
are foreign

44
00:02:34,824 --> 00:02:40,152
to your national character
and needs.

45
00:02:41,005 --> 00:02:44,374
A critical situation

46
00:02:44,486 --> 00:02:47,421
cannot be made better

47
00:02:47,675 --> 00:02:53,992
and cannot be fixed
by working together

48
00:02:56,455 --> 00:02:59,293
except by

49
00:02:59,699 --> 00:03:04,307
a radical extermination!

50
00:03:07,031 --> 00:03:08,371
Totally.

51
00:03:29,792 --> 00:03:31,010
Hitler.


О....

А як справи із структурою нашої країни і методами урядування?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:23

  Xenon написав:От цікаво, який перебіг війни зараз був би, якби у нас був приблизно парітет по зброї?

Тобто у нас якби були
1. Стратегічна авіація з ракетами по дальності 1000-2000км
2. Бомбардувальники штук 100
3. Винищувачі. Штук 100
4. Фаби
5. Балістичні ракети
6. Бпла типу шахідів з дальністю до 2000 і кількістю в сотні шт на місяць
7. Змога (не перешкоджати ) бити по будь яких обьектах на території раші (енергетика, заводи, нафта, газ і тп)

Такий же по суті.
Тільки іншій по формі -- у них би, як у нас вимикали електрику, платили ВПО, біженці на схід, гумдопомога з Китаю, руйнування і т.д.
Який поріг у них (забратися взад з нашої території) і чи є він (тобто необхідна тільки повна безумовна їх поразка) - хз.

Але гадаю, що може вони б і не почали, якщо в нас би було оте перелічене Вами.
А вийти з війни було, м'яко кажучи, складно в усі часи усім. Тим не менш нескінченних війн наче нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:29

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях

Можемо трохи порадіти за так званий братній народ?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:41

_Mykola_ вимкніть будь ласка у себе електрику бо вона з російських ТВЕЛів ( і всі наші оборонні підприємства треба вимкнути бо ж бізнес на крові) і газ не забудьте він російський, не гоже оце на крові робити, а нашим воякам накажіть гасати не передку на роверах, бо соляра та бензин також з рашистської нафти і це також бізнес на крові. Нібито грамотний Ви чоловік, але перепрошую ахінею несете, не Холява нам ворог, а хуйлостанівці. І не розпалюйте тут ненависть серед українців, бо Ви таким чином прямо працюєте на ворога, тож маєте мізки от і поміркуйте над цим повідомленням, я написав коротко, але тут аргументів можна привести не одну сотню.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 7720772177227723
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