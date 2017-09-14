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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7722772377247725>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:53

❗️ Законопроєкт про допомогу Україні наказує президенту США надати їй ракети ATACMS, – тексти вже опубліковано на сайті Палати представників.

▪️Буде виділено 61 млрд доларів, зокрема 23 млрд на поповнення арсеналів США;
▪️Допомогу планують надавати на кредитній основі;
▪️Передбачається конфіскація активів РФ для покриття цих витрат.

Голосувати будуть 20 квітня.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:55

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Успіха, при всьому бажанні не заміню, посада не дозволить.
Так нам і офіцера вже пів року, як треба ;)
І комбат, наче, починає "намилюватись" непоспішаючи...

Так це ж Вам, особисто, ніяк не допоможе дембельнутись.
Основна мета не буде виконана всеодно. :P
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:00

  fler написав:
  _Mykola_ написав:ВІСІМ років вести бізнес на крові, і, навіть напередодні війни везти гроші в росію, коли вже декілька місяців було зрозуміло що війна буде, це багато про що каже.
І, після цього розказувати як і кому батьківщину любити.
Питань більше немає. :?

Ще раз для вас та всіх інших, хто звинувачує пана Холяву, нагадаю: він, на відміну від багатьох медиків і не тільки, не змився за кордон, а рятував життя бійців і продовжує робити цю важку справу, хоча міг би відпочивати й вже не бачити всіх тих жахів. Це заслуговує на повагу. Імпорт товарів з кацапії зі сплатою податків у бюджет України не виглядає таким великим злом, як ви його тут малюєте. Транзит кацапського газу Україною вас не бентежить? Риторичне. Взагалі, судити людину можуть ті, хто має співставний рівень заслуг/досягнень.

За дії ПІСЛЯ 24.02.2022, ніяких питань і критики немає, повага за службу і врятовані життя. Питання є за дії ДО, імпорт товарів з росії, наповнював бюджет росії, з якого фінансувалася зброя, та армія вторгнення. І, подвійні стандарти патріотизму.
Так зрозуміліше?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:21

  stm написав:
  Успіх написав:А як на рахунок ваших вкладів скажімо в майбутнє покращення демографії України? :D
Теж виберете ЕУропу? :mrgreen:
Чи укр. Бетона, якщо не втопиться в Тисі?


Чи ну її нах цю демографію - хочу пожити для себе? :lol:

Начну с конца. Демография важна, но глупая демография делает несчастными как взрослых так и детей )))
И претензия: а почему выбор такой скудный? Европа или потенциальный утопленник? )))

++
Незнання історії, часто призводить то хибних вчинків у майбуньому.
Хоча б на практичному недалекому минулому Румунії, і до чого це потім призвело

"Демографічна політика стала одним з пріоритетних напрямків внутрішньої
політики уряду Чаушеску «Будь-хто, хто уникає мати дітей, є дезертиром, який
залишає закони національної безперервності» Країна підтримувала
багатодітних матерів: так, матері, які народили не менш 5 дітей, мали право на
значну матеріальну допомогу від держави, а ті, хто народив не менше 10 дітей,
отримували звання «мати-героїня», що давало ряд важливих пільг. З іншого боку,
було заборонено продаж контрацептивів жінкам, у яких було менше п'яти дітей, а
згодом було запроваджено моніторинг за вагітними. Процедура розлучень була
значно ускладнена: було оголошено, що розлучення подружжя можливе лише у
виняткових випадках, а бездітні мали платили податок. Ці заходи дійсно сприяли
зростанню народжуваності, проте їх запровадження призвело до виникнення
нових проблем в румунському суспільстві. Багато жінок, бажаючи позбутися
небажаної вагітності, вдавалися до підпільних абортів, що призводило до смерті
чи каліцтв. Окрім цього виникли певні складності для системи освіти, адже
середня кількість дітей у класі становила близько 45 учнів."
_Mykola_
 
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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:24

  feecold написав:
  stm написав:Конституция статья 108. Мадам, хочу табличек от вас. Давайте структурируем все ваши знания )))

Давайте без давайте.
Статья 103, може ще вголос прочитати? :)
Чи конституція вже на менопаузі?

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Вы ведь понимаете что делаете? Я ведь могу быть безжалостна даже к женщине, когда она настолько не умная, но признаю, исполнительная, хрень разгоняет второсортную )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek

Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.

Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.

Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:35

  Василь-Рівне написав:_Mykola_ вимкніть будь ласка у себе електрику бо вона з російських ТВЕЛів ( і всі наші оборонні підприємства треба вимкнути бо ж бізнес на крові) і газ не забудьте він російський, не гоже оце на крові робити, а нашим воякам накажіть гасати не передку на роверах, бо соляра та бензин також з рашистської нафти і це також бізнес на крові. Нібито грамотний Ви чоловік, але перепрошую ахінею несете, не Холява нам ворог, а хуйлостанівці. І не розпалюйте тут ненависть серед українців, бо Ви таким чином прямо працюєте на ворога, тож маєте мізки от і поміркуйте над цим повідомленням, я написав коротко, але тут аргументів можна привести не одну сотню.

Підказка, гугліть, "Україна твели Westinghouse" + "перша зима без російського газу 2024"
тут
тут
Є, факт бізнесу з росією після 2014. + розбрат в неадекватній поведінці з форумчанами з примішуванням патріотизму, який якось погано приживається з торгівлею напередодні війни, це тригернуло.
Але Ви праві, закриваємо цю тему, всі моменти проговорені, більше нічого, ЧС.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:45

То коли Вас чекати? ;)

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Успіха, при всьому бажанні не заміню, посада не дозволить.
Так нам і офіцера вже пів року, як треба ;)
І комбат, наче, починає "намилюватись" непоспішаючи...

Так це ж Вам, особисто, ніяк не допоможе дембельнутись.
Основна мета не буде виконана всеодно. :P

Дивина та й годі))
Невже хочете приєднатись до тутешніх "вужів на сковороді"? :mrgreen:

Я ж, наче, ЧІТКО написав, що є кого замінювати/є ще інші місця/професії, а не тільки одного Успіха потрібно замінити!

Тобто, є місця саме для Вас, для Вашої посади ;)

А про мій дембель - не переймайтесь!
Бо якщо б я далі продовжував надіятись на всіх вас(тиловиків), як оцих 2 роки надіявся(на всіх вас і на владу, а також на військове вище командування) - то мій дембель був би після закінчення війни! 🤦🏻
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:49

  _Mykola_ написав:Є, факт бізнесу з росією після 2014. + розбрат в неадекватній поведінці з форумчанами з примішуванням патріотизму, який якось погано приживається з торгівлею напередодні війни, це тригернуло.

Розбрат ? Так ти сам почав цей розбрат

Тригернуло його, та ти явно з 2014 купував россійське і хавав за обидві щоки
Чи може бензин не купував чи може газом не грівся ?

А зараз такий патріот став
Огидно таке читати
pesikot
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