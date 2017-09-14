_Mykola_ написав:ВІСІМ років вести бізнес на крові, і, навіть напередодні війни везти гроші в росію, коли вже декілька місяців було зрозуміло що війна буде, це багато про що каже. І, після цього розказувати як і кому батьківщину любити. Питань більше немає.
Ще раз для вас та всіх інших, хто звинувачує пана Холяву, нагадаю: він, на відміну від багатьох медиків і не тільки, не змився за кордон, а рятував життя бійців і продовжує робити цю важку справу, хоча міг би відпочивати й вже не бачити всіх тих жахів. Це заслуговує на повагу. Імпорт товарів з кацапії зі сплатою податків у бюджет України не виглядає таким великим злом, як ви його тут малюєте. Транзит кацапського газу Україною вас не бентежить? Риторичне. Взагалі, судити людину можуть ті, хто має співставний рівень заслуг/досягнень.
За дії ПІСЛЯ 24.02.2022, ніяких питань і критики немає, повага за службу і врятовані життя. Питання є за дії ДО, імпорт товарів з росії, наповнював бюджет росії, з якого фінансувалася зброя, та армія вторгнення. І, подвійні стандарти патріотизму. Так зрозуміліше?
"Демографічна політика стала одним з пріоритетних напрямків внутрішньої політики уряду Чаушеску «Будь-хто, хто уникає мати дітей, є дезертиром, який залишає закони національної безперервності» Країна підтримувала багатодітних матерів: так, матері, які народили не менш 5 дітей, мали право на значну матеріальну допомогу від держави, а ті, хто народив не менше 10 дітей, отримували звання «мати-героїня», що давало ряд важливих пільг. З іншого боку, було заборонено продаж контрацептивів жінкам, у яких було менше п'яти дітей, а згодом було запроваджено моніторинг за вагітними. Процедура розлучень була значно ускладнена: було оголошено, що розлучення подружжя можливе лише у виняткових випадках, а бездітні мали платили податок. Ці заходи дійсно сприяли зростанню народжуваності, проте їх запровадження призвело до виникнення нових проблем в румунському суспільстві. Багато жінок, бажаючи позбутися небажаної вагітності, вдавалися до підпільних абортів, що призводило до смерті чи каліцтв. Окрім цього виникли певні складності для системи освіти, адже середня кількість дітей у класі становила близько 45 учнів."
Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
Василь-Рівне написав:_Mykola_ вимкніть будь ласка у себе електрику бо вона з російських ТВЕЛів ( і всі наші оборонні підприємства треба вимкнути бо ж бізнес на крові) і газ не забудьте він російський, не гоже оце на крові робити, а нашим воякам накажіть гасати не передку на роверах, бо соляра та бензин також з рашистської нафти і це також бізнес на крові. Нібито грамотний Ви чоловік, але перепрошую ахінею несете, не Холява нам ворог, а хуйлостанівці. І не розпалюйте тут ненависть серед українців, бо Ви таким чином прямо працюєте на ворога, тож маєте мізки от і поміркуйте над цим повідомленням, я написав коротко, але тут аргументів можна привести не одну сотню.
Підказка, гугліть, "Україна твели Westinghouse" + "перша зима без російського газу 2024" тут тут Є, факт бізнесу з росією після 2014. + розбрат в неадекватній поведінці з форумчанами з примішуванням патріотизму, який якось погано приживається з торгівлею напередодні війни, це тригернуло. Але Ви праві, закриваємо цю тему, всі моменти проговорені, більше нічого, ЧС.
_Mykola_ написав:Успіха, при всьому бажанні не заміню, посада не дозволить.
Так нам і офіцера вже пів року, як треба І комбат, наче, починає "намилюватись" непоспішаючи...
Так це ж Вам, особисто, ніяк не допоможе дембельнутись. Основна мета не буде виконана всеодно.
Дивина та й годі)) Невже хочете приєднатись до тутешніх "вужів на сковороді"?
Я ж, наче, ЧІТКО написав, що є кого замінювати/є ще інші місця/професії, а не тільки одного Успіха потрібно замінити!
Тобто, є місця саме для Вас, для Вашої посади
А про мій дембель - не переймайтесь! Бо якщо б я далі продовжував надіятись на всіх вас(тиловиків), як оцих 2 роки надіявся(на всіх вас і на владу, а також на військове вище командування) - то мій дембель був би після закінчення війни! 🤦🏻
_Mykola_ написав:Є, факт бізнесу з росією після 2014. + розбрат в неадекватній поведінці з форумчанами з примішуванням патріотизму, який якось погано приживається з торгівлею напередодні війни, це тригернуло.
Розбрат ? Так ти сам почав цей розбрат
Тригернуло його, та ти явно з 2014 купував россійське і хавав за обидві щоки Чи може бензин не купував чи може газом не грівся ?