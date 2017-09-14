GALeon написав:Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Сьогодні ще один виродок прославився https://t.me/mosiychuk72/33082 Чернігів 🕯️Ракетний удар по готелю в середмісті де квартирували військові. Крім готелю накрило лікарню та житлові будинки. Багато загиблих і ще більше поранених як серед військових так і цивільних.😢🙏 Потрібна кров…🩸 ВСЯ ПРАВДА!!! ------------------------------------------------------ кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
unicdima написав:Сьогодні ще один виродок прославився https://t.me/mosiychuk72/33082 Чернігів 🕯️Ракетний удар по готелю в середмісті де квартирували військові. Крім готелю накрило лікарню та житлові будинки. Багато загиблих і ще більше поранених як серед військових так і цивільних.😢🙏 Потрібна кров…🩸 ВСЯ ПРАВДА!!! ------------------------------------------------------ кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" попередив про те, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).
"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції", - наголошується в повідомленні компанії в телеграм.
"Укренерго" додало, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, і в енергосистемі виник дефіцит потужності.
Уточнюється, що обмеження будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України.
"Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть використані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - ідеться в повідомленні.
"Укренерго" просить усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії.
unicdima написав:Сьогодні -------------------- кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
тут треба згадати звідки цей пан взявся в політиці... він був в унсо, в снпу це соціал національна партія україни яку потім перейменували в свободу імені олега тягнибока , в радикальній партії ляшка депутатом. Думаєте посадять?)