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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77237724772577267727>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:49

  GALeon написав:Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek

Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.

Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.

Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.

Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:00

pesikot

Що там у Чернігові ?

Я вам раджу поїхати з міста хочь на дачу , хочь десь у примісття .
Хто зна що прийде в "сраніум" цім недоумкам .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні ще один виродок прославився
https://t.me/mosiychuk72/33082
Чернігів
🕯️Ракетний удар по готелю в середмісті де квартирували військові. Крім готелю накрило лікарню та житлові будинки. Багато загиблих і ще більше поранених як серед військових так і цивільних.😢🙏
Потрібна кров…🩸
ВСЯ ПРАВДА!!!
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кацапня в захваті.
Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:17

  холява написав:pesikot

Що там у Чернігові ?

17 загинуло
60 ранених
та овер багато побитих вікон у будинках
  холява написав:Я вам раджу поїхати з міста хочь на дачу , хочь десь у примісття .
Хто зна що прийде в "сраніум" цім недоумкам .

Дякую за пораду
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:18

  unicdima написав:Сьогодні ще один виродок прославився
https://t.me/mosiychuk72/33082
Чернігів
🕯️Ракетний удар по готелю в середмісті де квартирували військові. Крім готелю накрило лікарню та житлові будинки. Багато загиблих і ще більше поранених як серед військових так і цивільних.😢🙏
Потрібна кров…🩸
ВСЯ ПРАВДА!!!
------------------------------------------------------
кацапня в захваті.
Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?

Не пригай на костях ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:21

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" попередив про те, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції", - наголошується в повідомленні компанії в телеграм.

"Укренерго" додало, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, і в енергосистемі виник дефіцит потужності.

Уточнюється, що обмеження будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України.

"Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть використані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - ідеться в повідомленні.

"Укренерго" просить усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пана ЛАДа давно не чути. Сподіваюсь, у нього все гаразд
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:26

  unicdima написав:Сьогодні --------------------
кацапня в захваті.
Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
тут треба згадати звідки цей пан взявся в політиці... він був в унсо, в снпу це соціал національна партія україни яку потім перейменували в свободу імені олега тягнибока , в радикальній партії ляшка депутатом. Думаєте посадять?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:27

  Banderlog написав:
  unicdima написав:Сьогодні --------------------
кацапня в захваті.
Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
тут треба згадати звідки цей пан взявся в політиці... він був в унсо, в снпу це соціал національна партія україни яку потім перейменували в свободу імені олега тягнибока , в радикальній партії ляшка депутатом. Думаєте посадять?)

не посадять, а треба.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:29

  stm написав:
  feecold написав:
  stm написав:Конституция статья 108. Мадам, хочу табличек от вас. Давайте структурируем все ваши знания )))

Давайте без давайте.
Статья 103, може ще вголос прочитати? :)
Чи конституція вже на менопаузі?

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Вы ведь понимаете что делаете? Я ведь могу быть безжалостна даже к женщине, когда она настолько не умная, но признаю, исполнительная, хрень разгоняет второсортную )


Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.

А это уже обсуждали ?

Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины
(дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014
tumos
 
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