GALeon написав:Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Сьогодні ще один виродок прославився https://t.me/mosiychuk72/33082 Чернігів 🕯️Ракетний удар по готелю в середмісті де квартирували військові. Крім готелю накрило лікарню та житлові будинки. Багато загиблих і ще більше поранених як серед військових так і цивільних.😢🙏 Потрібна кров…🩸 ВСЯ ПРАВДА!!! ------------------------------------------------------ кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
unicdima написав:Сьогодні ще один виродок прославився https://t.me/mosiychuk72/33082 Чернігів 🕯️Ракетний удар по готелю в середмісті де квартирували військові. Крім готелю накрило лікарню та житлові будинки. Багато загиблих і ще більше поранених як серед військових так і цивільних.😢🙏 Потрібна кров…🩸 ВСЯ ПРАВДА!!! ------------------------------------------------------ кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" попередив про те, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).
"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції", - наголошується в повідомленні компанії в телеграм.
"Укренерго" додало, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, і в енергосистемі виник дефіцит потужності.
Уточнюється, що обмеження будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України.
"Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть використані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - ідеться в повідомленні.
"Укренерго" просить усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії.
unicdima написав:Сьогодні -------------------- кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
тут треба згадати звідки цей пан взявся в політиці... він був в унсо, в снпу це соціал національна партія україни яку потім перейменували в свободу імені олега тягнибока , в радикальній партії ляшка депутатом. Думаєте посадять?)
unicdima написав:Сьогодні -------------------- кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
тут треба згадати звідки цей пан взявся в політиці... він був в унсо, в снпу це соціал національна партія україни яку потім перейменували в свободу імені олега тягнибока , в радикальній партії ляшка депутатом. Думаєте посадять?)
stm написав:Конституция статья 108. Мадам, хочу табличек от вас. Давайте структурируем все ваши знания )))
Давайте без давайте. Статья 103, може ще вголос прочитати? Чи конституція вже на менопаузі?
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Вы ведь понимаете что делаете? Я ведь могу быть безжалостна даже к женщине, когда она настолько не умная, но признаю, исполнительная, хрень разгоняет второсортную )
Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.
А это уже обсуждали ?
Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины (дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014