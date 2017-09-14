pesikot написав:Розбрат ? Так ти сам почав цей розбрат
Тригернуло його, та ти явно з 2014 купував россійське і хавав за обидві щоки Чи може бензин не купував чи може газом не грівся ?
А зараз такий патріот став Огидно таке читати
Не купував, ні продукти, ні побутову хімію, ні техніку, ні матеріали, бензин виключно прибалтійський, газом не грівся, виключно електрика. Спочатку було складно, треба було все перевіряти перед покупкою, потім стало простіше, і товарів більше не російських, і всі товарні групи вже відразу відсікалися з першого погляду. ЗІ. Проглянте пару трійку десятків моїх і опонента повідомлень, і стане зрозуміло, ху із ху по розбрату і наїздам.
stm написав:Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Вы ведь понимаете что делаете? Я ведь могу быть безжалостна даже к женщине, когда она настолько не умная, но признаю, исполнительная, хрень разгоняет второсортную )
Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.
А это уже обсуждали ?
Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины (дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014
Обсуждать можно с адекватными людьми, которые умеют 1. Читать 2. Понимать 3. Анализировать 4. Сопоставлять 5. Делать выводы 5. Экстраполировать выводы на реальную действительность 6. 7. и т.д. все остальное - абсурдные ярлыки, которые навешиваются в категории "аргументы и факты".
п.с. tumos, благодарю за ознакомление с информацией
Востаннє редагувалось feecold в Сер 17 кві, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:Сьогодні -------------------- кацапня в захваті. Як ви вважаєте, ця свиня заслуговує на в'язницю?
тут треба згадати звідки цей пан взявся в політиці... він був в унсо, в снпу це соціал національна партія україни яку потім перейменували в свободу імені олега тягнибока , в радикальній партії ляшка депутатом. Думаєте посадять?)
не посадять, а треба.
коли ми з вами будем саджати то попересаджуєм всіх кого нам треба) щось мені підказує що його прикривають з наших спецслужб. Он корчинський як з таким послужним списком боротьби з владою на свободі?
(до речі, виробництво власних 152-мм снарядів в Україні зросло торік у 2,5 рази).
від 100 штук до 250 штук на рік ! тобто у 2,5 рази
По-третє, мобілізованих чекають не лише в бойових підрозділах. Як можна побачити на сайтах військових вакансій – армії також потрібні сотні пожежників, кухарів, водіїв, бухгалтерів, бізнес-аналітиків, електриків, токарів, бульдозеристів, хіміків і діловодів.
направді навіть тяжко потрапити в ту частину в яку хочеш , не кажучи вже на ту посаду на яку хочеш, в арімї ти собі не належиш - сказали в окоп значить в окоп 2) про те як вчать в армії з перших вуст від того кого вчили https://youtu.be/XV0xHrU3G6A?si=9jTLsmco0Fp3GKV3
3 - «Хай спочатку мобілізують 500 тисяч силовиків (варіанти: 40-60-річних пенсіонерів МВС, ...., чиновників та їхніх дітей), - а потім піду я» (читав навіть варіант: «хай спочатку мобілізують сина Зеленського» (пацану 10 років (!)
Штат силовиків занадто роздутий в одній ген прокуратурі працює 1700 людей , при якуновичу їх було 700, ефективність різних поліцій по боротьбі з економічною злочинністью та ще десятків невідомих широкому загалу підрозділів дорівнює нулю в Україні 1 млн 200 тис чиновників які подають електронні декларації чому до 500 тис силовиків раптом сказали , а про 1200 тис чиновників всіх рівні ні ? маніпуляція ! повторюсь у списку серед назначної кількості судей затесалось ще 1,2 млн чиновників які жруть бюджету більше ніж армія Чудово 500 тис силовиків із них тільки 90 тис поліцейських не забато як для населення менше 30 млн ??? давайте порахуєм співвідношення і порівняємо з європою ? перевіряйте самостійно , але в нас їх в рази більше на душу населення ніж в Європі .
У безпосередній близькості від зони бойових дій постійно несуть службу близько 35 тисяч поліцейських.
у безпосередній близкьості несуть службу - це якийсь треш , так само у безпосередній близькості несуть службу пекарі слюсарі сантехніки стоматологи і всі хто там живе , чим це безпосередня близкість у поліцейських відрізняється від такої ж у стоматологів чи будь-кого , ракеті пофіг хто ти поліцай чи стоматолог .
3. Масова мобілізація пенсіонерів МВС Масова мобілізація пенсіонерів МВС – це просто марнотратство. Який сенс витрачати кошти на військову підготовку пенсіонерів? Адже помилково вважати, що в міліції їх вчили користуватися РСЗВ або хоча б джавеліном. А з пістолетом Макарова в армії нині не воюють. Люди, старші за 45 років (будь-якої професії), зазвичай уже мають букет вікових хвороб. Вони часто об’єктивно не здатні виконувати штурмові дії. Це видно і на прикладі армій світу, які ми часто ставимо собі за приклад. В Ізраїлі можуть викликати на службу резервістів до 40 років (офіцерів - до 45). У французький іноземний регіон приймають чоловіків до 40 років. Максимальний вік вступу в діючу армію США становить 34 роки (вік перебування в резерві під час війни у Перській затоці було збільшено до 39 років).
тут кожне слово маніпулція помилково вважати що офісні клерки прибиральники слюсарі та інші цівільні професії краще володіють РСЗО джевелінами ( яких вже нема) та всім вищепереліченим. Але чому цей аргумент застосовують до пенсіонерів силовиків 40 років , а не до офісних клерків ? чому ці аргументи не враховані при ухваленні закону про моіблізацію ? а застосовуються тільки до пенсіонерів із силових відомств - прокурорів та інших ? Давайте далі вони не вміють РСЗО та джевеліни як і слюсар Василь , але вони цілком можуть замінити 70 тис патрульних на вулиці разом з 20 тис дівчат . Сидіти в теплому авто дупою і патрулювати на пару з молодою дівчиною Івано-Франківськ можна і з хронічними хворобами . 4
- «Я платив податки на армію. А армія свою функцію не виконала: дозволила окупацію 18% території України. Чому я маю робити роботу військових за них?» Як є насправді: Попри всю безглуздість – на такий аргумент теж доводиться відповідати. Чисельність ЗСУ перед самим вторгненням становила біля 220 тисяч чоловік
перепрошую перепрошую недоговорюєте - зараз у Армії 1,2 млн з них на передовій близько 0,2-0,3 млн , навіщо нам тих 1 млн писарів які не справляються із совєю роботою ? чому не провезти ротацію серед них ? знаєте як мене дивує військовий у формі серед білого дня в Ужгороді Івано-Франківську у Львові ? ( це не відпукники , не у відпустці, курва ти або форму зніми , або п..й на фронт.
чому тоді якщо пенсіонери силовиків у 39 років - не діїздатні у нас всі інші дієздатні до 60 років ??? Чому тоді у нас мобілізують після 40 років ??? адже ви самі пишете що всюди до 34 максимум до 39-40 років чи клерк який працював у МВС чи тюремний наглядач якийсь особливий ? що його в 40 років вже ен можан мобілізовувати а слюсаря алкоголіка Василя можна ?
5 - «Україна досі не провела мобілізацію економіки.
чиста правда - чиновників більше ніж армійців ! і грошей на утримання чиновників витрачають більше ніж на утримання армії ! Армія : холопи кріпаки захищють вельмож які мають що втрачати на відміну від кріпаків . Шляхта Панство Рицарі Мушкетери Легіонери та інші завжди воювали , а селянам кріпакам холопам плебеям ніхто меча не давав.
2. Можливо, Україні доведеться з часом провести повну мобілізацію економіки. Але вам це не сподобається. Гасло «все для фронту, все для перемоги» може бути реалізоване буквально. Насамперед, це означає, що весь державний бюджет працюватиме на фронт – а не на пенсії чи зарплати лікарям і медикам. Плюс централізований розподіл продуктів - карткова система
давно пора , тільки чиновниками теж по карточках їжу !
6 - «Мені держава нічого не дала. Чому я повинен виконувати обов’язки перед державою?» Як є насправді: Погоджуся, що держава в нас недолуга. Корумповані чиновники, дірявий бюджет, розкрадені заводи, вмираючі села, збанкрутіла медицина. Як за таку державу можна воювати?
повертаємось до вище воюєм ми за 1,2 млн чиновників корупціонерів та за 430 тис силовиків корупціонерів тобто холопи мають помирати за вельмож і за своїх панів .
Всю свою критику спаскудили фальшивою інфо про “утримання чиновників”. Та й про їхню кількість як тут підказують аксакали -- теж.
Видатки державного бюджету України (функціональна класифікація) в 2023 р. (млн. грн.) на 1.01.2024 Код бюджетної класифікації Видатки Усього 4014418,1 100.00% Загальнодержавні функції 0100 296139,1 7.38% Оборона 0200 2097620,5 52.25% Громадський порядок, безпека, судова влада 0300 574614,6 14.31% Економічна діяльність 0400 134307,6 3.35% Охорона навколишнього середовища 0500 5202,5 0.13% Житлово-комунальне господарство 0600 8369,4 0.21% Охорона здоров'я 0700 179258,2 4.47% Духовний та фізичний розвиток 0800 11817,7 0.29% Освіта 0900 60452,2 1.51% Соціальний захист та соціальне забезпечення 1000 469251,2 11.69% Міжбюджетні трансферти 0180 177385,2 4.42%