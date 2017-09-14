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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7724772577267727
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В школе дали на підпис Згоду на обробку персональних даних.
Сижу заполняю.
Зачем?
Зачем эта лицемерная имитация европейского закона?

Вы без разрешения берёте обо мне и всех членах семьи всё, что взбредет в голову. Каждый мент меня останавливает и спрашивает Ого у вас судов, было, а вам 65 куе должны да?
Омерзительно от показушности - тут мы европейцы, а тут мы ватники. Это и есть биполярное расстройство нации.
Как у орков: мы такие святые, крестимся, масленица, боженька и через минуту - всех взорвать ядерной бомбой!
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еврей и русский слушают радио, объявляют, что война началась. Еврей
хватается за голову.
- Это ж такие проблемы, такие проблемы, вэй мир. Надо семью отправить
в Ташкент, упаковывать вещи, потом самому туда ехать, как-то там
устраиваться. Такие проблемы на мою голову.
Русский отвечает:
- Да, и не говори, война - это большие проблемы.
- Ой, да не смеши меня, какие у тебя-то могут быть проблемы - винтовку
в руки и на фронт.

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yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:24

Bobua сидіть і плюсуйте ті кружечки
https://ibb.co/QcbRBZR

https://www.slovoidilo.ua/2023/11/30/in ... ta-vytraty
Там дуже багато питань чиновники це і МВС і ЦВК всі міністерства . Седіть і рахуйте скільки млн грн пішло на ЦВК ДУС секретаріат КМУ, нац академія правових наук ? Курва воно навіть таке є ? Там сидіти плюсувати пів години чи годину в стовпчик виписувати всі міністерства , порівняйте з фінансуванням ГРУ та ін.

Подивіться на та 2023 рік

https://ibb.co/v1w14hk
От вам на зсу 850 млрд 850 на 10 в 9 степені

Додам що я посилався на інтервью цього чувака https://youtu.be/XdWR5DTTgLg?si=qm8uPisZk-PJzUYG і всі цифри звідти так що ви тягнете за вуха аргументи якогось аноніма сюди ,я відповідаю такими ж аргументами від іншого .
Ви перевірили джерела ? - Ні. Я теж. Але від цього в мене не зникають питання про розподіл бюджету та чому уомвний зварювальник Петро у 40 років для армії саме те що треба , а умовний пенсіонер мвс в 40 років чи військовий пенсіонер в 40 років - не підходить .

І от на чиновників все розмито на 10+ статей туди ж можна і велику частину силовиків і купа міністерств
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/691490/
Плюсуйте самостійно
Востаннє редагувалось yama в Сер 17 кві, 2024 22:50, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:24

  tumos написав:
Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.

А это уже обсуждали ?

Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины
(дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014

Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:37

  stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)

Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:42

Бггггг, якщо що я його жодного разу не обирав))

президент Леонід Кучма перший строк повноважень виконував протягом п'яти років і трьох місяців. Другий — упродовж п'яти років і майже двох місяців.

це було пов'язано з тим, що остаточно не закінчилися вибори наступного президента, він ще не заступив на пост. Ющенко виконував обов'язки п'ять років і один місяць.
Про що це каже?)) Що ніхто через 5 років на наступний день нелегітимним не стає.
Але саме Зе поперек горла))
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:46

  tumos написав:
  stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)

Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.

Выборы назначаются депутатами по голосованию за очередные выборы. И хочется надеяться, таки назначаться. Мы все живём в сюрреализме большой войны на Европейском континенте, не прибедняйтесь, украинская реальность - самая сюрреалистичная. Утекающее время прям...
stm
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