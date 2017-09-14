В школе дали на підпис Згоду на обробку персональних даних. Сижу заполняю. Зачем? Зачем эта лицемерная имитация европейского закона?
Вы без разрешения берёте обо мне и всех членах семьи всё, что взбредет в голову. Каждый мент меня останавливает и спрашивает Ого у вас судов, было, а вам 65 куе должны да? Омерзительно от показушности - тут мы европейцы, а тут мы ватники. Это и есть биполярное расстройство нации. Как у орков: мы такие святые, крестимся, масленица, боженька и через минуту - всех взорвать ядерной бомбой!
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Еврей и русский слушают радио, объявляют, что война началась. Еврей хватается за голову. - Это ж такие проблемы, такие проблемы, вэй мир. Надо семью отправить в Ташкент, упаковывать вещи, потом самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову. Русский отвечает: - Да, и не говори, война - это большие проблемы. - Ой, да не смеши меня, какие у тебя-то могут быть проблемы - винтовку в руки и на фронт.
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/30/in ... ta-vytraty Там дуже багато питань чиновники це і МВС і ЦВК всі міністерства . Седіть і рахуйте скільки млн грн пішло на ЦВК ДУС секретаріат КМУ, нац академія правових наук ? Курва воно навіть таке є ? Там сидіти плюсувати пів години чи годину в стовпчик виписувати всі міністерства , порівняйте з фінансуванням ГРУ та ін.
Додам що я посилався на інтервью цього чувака https://youtu.be/XdWR5DTTgLg?si=qm8uPisZk-PJzUYG і всі цифри звідти так що ви тягнете за вуха аргументи якогось аноніма сюди ,я відповідаю такими ж аргументами від іншого . Ви перевірили джерела ? - Ні. Я теж. Але від цього в мене не зникають питання про розподіл бюджету та чому уомвний зварювальник Петро у 40 років для армії саме те що треба , а умовний пенсіонер мвс в 40 років чи військовий пенсіонер в 40 років - не підходить .
tumos написав: Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.
А это уже обсуждали ?
Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины (дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014
Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.
президент Леонід Кучма перший строк повноважень виконував протягом п'яти років і трьох місяців. Другий — упродовж п'яти років і майже двох місяців.
це було пов'язано з тим, що остаточно не закінчилися вибори наступного президента, він ще не заступив на пост. Ющенко виконував обов'язки п'ять років і один місяць. Про що це каже?)) Що ніхто через 5 років на наступний день нелегітимним не стає. Але саме Зе поперек горла))
stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.
Выборы назначаются депутатами по голосованию за очередные выборы. И хочется надеяться, таки назначаться. Мы все живём в сюрреализме большой войны на Европейском континенте, не прибедняйтесь, украинская реальность - самая сюрреалистичная. Утекающее время прям...