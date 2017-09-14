В школе дали на підпис Згоду на обробку персональних даних. Сижу заполняю. Зачем? Зачем эта лицемерная имитация европейского закона?
Вы без разрешения берёте обо мне и всех членах семьи всё, что взбредет в голову. Каждый мент меня останавливает и спрашивает Ого у вас судов, было, а вам 65 куе должны да? Омерзительно от показушности - тут мы европейцы, а тут мы ватники. Это и есть биполярное расстройство нации. Как у орков: мы такие святые, крестимся, масленица, боженька и через минуту - всех взорвать ядерной бомбой!
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Еврей и русский слушают радио, объявляют, что война началась. Еврей хватается за голову. - Это ж такие проблемы, такие проблемы, вэй мир. Надо семью отправить в Ташкент, упаковывать вещи, потом самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову. Русский отвечает: - Да, и не говори, война - это большие проблемы. - Ой, да не смеши меня, какие у тебя-то могут быть проблемы - винтовку в руки и на фронт.
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/30/in ... ta-vytraty Там дуже багато питань чиновники це і МВС і ЦВК всі міністерства . Седіть і рахуйте скільки млн грн пішло на ЦВК ДУС секретаріат КМУ, нац академія правових наук ? Курва воно навіть таке є ? Там сидіти плюсувати пів години чи годину в стовпчик виписувати всі міністерства , порівняйте з фінансуванням ГРУ та ін.
Додам що я посилався на інтервью цього чувака https://youtu.be/XdWR5DTTgLg?si=qm8uPisZk-PJzUYG і всі цифри звідти так що ви тягнете за вуха аргументи якогось аноніма сюди ,я відповідаю такими ж аргументами від іншого . Ви перевірили джерела ? - Ні. Я теж. Але від цього в мене не зникають питання про розподіл бюджету та чому уомвний зварювальник Петро у 40 років для армії саме те що треба , а умовний пенсіонер мвс в 40 років чи військовий пенсіонер в 40 років - не підходить .
tumos написав: Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.
А это уже обсуждали ?
Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины (дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014
Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.
президент Леонід Кучма перший строк повноважень виконував протягом п'яти років і трьох місяців. Другий — упродовж п'яти років і майже двох місяців.
це було пов'язано з тим, що остаточно не закінчилися вибори наступного президента, він ще не заступив на пост. Ющенко виконував обов'язки п'ять років і один місяць. Про що це каже?)) Що ніхто через 5 років на наступний день нелегітимним не стає. Але саме Зе поперек горла))
stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.
Выборы назначаются депутатами по голосованию за очередные выборы. И хочется надеяться, таки назначаться. Мы все живём в сюрреализме большой войны на Европейском континенте, не прибедняйтесь, украинская реальность - самая сюрреалистичная. Утекающее время прям...
whois2010 написав:Пана ЛАДа давно не чути. Сподіваюсь, у нього все гаразд
Харків тільки пару днів останніх без прильотів. Трохи здивований цією паузою. Причина невідома. На жаль мене вже півроку останніх десь не залишає ідея вивезти знов родину за межі області. Але поки ще тримаємось, вибиті вікна частково вставили, жити можно. Але КАБи, якими руйнують область і вже сам Харків, мене дуже занепокоять останнім часом. Хоча, порівнюючи їх з С-300, вони здаються менш точними. Добре це чи ні невідомо. Тому, якщо в самий центр міста залетять, вже ніхто не здивується у нас.
Сама велика проблема з електрикою та інетом, на мій погляд. Може ЛАД сидить спочатку без світла, а потім і без інету. Тому більш часу знаходиться під теплим сонечком на вулиці десь, може в центральному парку - зразковому місцю європейського міста і на сьогодні.
Мені хочеться почути pesikot, він же про Чернігів писав увесь час, що там живе і знаходиться. Цікаво як пережив він останній обстріл і що порекомендує нам усім.
tumos написав: Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.
А это уже обсуждали ?
Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины (дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014
Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
Там нет ИМХО, там есть обоснованное решение: 1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
С ИМХО можно и 20 лет.
Востаннє редагувалось feecold в Сер 17 кві, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав: Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.
А это уже обсуждали ?
Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины (дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014
Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема Но, я не КС
Там нет ИМХО, там есть обоснованное решение: 1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років. С ИМХО можно сидеть и 20 лет.
Обирається слово тоже есть. Как только это станет возможным, а это исключительно на постановке голосования парламента, так и проведут сверхчергові выборы )