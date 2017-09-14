RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7725772677277728>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В школе дали на підпис Згоду на обробку персональних даних.
Сижу заполняю.
Зачем?
Зачем эта лицемерная имитация европейского закона?

Вы без разрешения берёте обо мне и всех членах семьи всё, что взбредет в голову. Каждый мент меня останавливает и спрашивает Ого у вас судов, было, а вам 65 куе должны да?
Омерзительно от показушности - тут мы европейцы, а тут мы ватники. Это и есть биполярное расстройство нации.
Как у орков: мы такие святые, крестимся, масленица, боженька и через минуту - всех взорвать ядерной бомбой!
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еврей и русский слушают радио, объявляют, что война началась. Еврей
хватается за голову.
- Это ж такие проблемы, такие проблемы, вэй мир. Надо семью отправить
в Ташкент, упаковывать вещи, потом самому туда ехать, как-то там
устраиваться. Такие проблемы на мою голову.
Русский отвечает:
- Да, и не говори, война - это большие проблемы.
- Ой, да не смеши меня, какие у тебя-то могут быть проблемы - винтовку
в руки и на фронт.

Класика
yama
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9001 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:24

Bobua сидіть і плюсуйте ті кружечки
https://ibb.co/QcbRBZR

https://www.slovoidilo.ua/2023/11/30/in ... ta-vytraty
Там дуже багато питань чиновники це і МВС і ЦВК всі міністерства . Седіть і рахуйте скільки млн грн пішло на ЦВК ДУС секретаріат КМУ, нац академія правових наук ? Курва воно навіть таке є ? Там сидіти плюсувати пів години чи годину в стовпчик виписувати всі міністерства , порівняйте з фінансуванням ГРУ та ін.

Подивіться на та 2023 рік

https://ibb.co/v1w14hk
От вам на зсу 850 млрд 850 на 10 в 9 степені

Додам що я посилався на інтервью цього чувака https://youtu.be/XdWR5DTTgLg?si=qm8uPisZk-PJzUYG і всі цифри звідти так що ви тягнете за вуха аргументи якогось аноніма сюди ,я відповідаю такими ж аргументами від іншого .
Ви перевірили джерела ? - Ні. Я теж. Але від цього в мене не зникають питання про розподіл бюджету та чому уомвний зварювальник Петро у 40 років для армії саме те що треба , а умовний пенсіонер мвс в 40 років чи військовий пенсіонер в 40 років - не підходить .

І от на чиновників все розмито на 10+ статей туди ж можна і велику частину силовиків і купа міністерств
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/691490/
Плюсуйте самостійно
Востаннє редагувалось yama в Сер 17 кві, 2024 22:50, всього редагувалось 5 разів.
yama
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9001 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:24

  tumos написав:
Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.

А это уже обсуждали ?

Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины
(дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014

Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:37

  stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)

Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.
tumos
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:42

Бггггг, якщо що я його жодного разу не обирав))

президент Леонід Кучма перший строк повноважень виконував протягом п'яти років і трьох місяців. Другий — упродовж п'яти років і майже двох місяців.

це було пов'язано з тим, що остаточно не закінчилися вибори наступного президента, він ще не заступив на пост. Ющенко виконував обов'язки п'ять років і один місяць.
Про що це каже?)) Що ніхто через 5 років на наступний день нелегітимним не стає.
Але саме Зе поперек горла))
Hotab
 
Повідомлень: 11891
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:46

  tumos написав:
  stm написав: Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)

Мой вывод в том, что выборы не состоялись. Я живу в этой реальности.

Выборы назначаются депутатами по голосованию за очередные выборы. И хочется надеяться, таки назначаться. Мы все живём в сюрреализме большой войны на Европейском континенте, не прибедняйтесь, украинская реальность - самая сюрреалистичная. Утекающее время прям...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:59

  whois2010 написав:Пана ЛАДа давно не чути. Сподіваюсь, у нього все гаразд


Харків тільки пару днів останніх без прильотів. Трохи здивований цією паузою. Причина невідома. На жаль мене вже півроку останніх десь не залишає ідея вивезти знов родину за межі області. Але поки ще тримаємось, вибиті вікна частково вставили, жити можно. Але КАБи, якими руйнують область і вже сам Харків, мене дуже занепокоять останнім часом. Хоча, порівнюючи їх з С-300, вони здаються менш точними. Добре це чи ні невідомо. Тому, якщо в самий центр міста залетять, вже ніхто не здивується у нас.

Сама велика проблема з електрикою та інетом, на мій погляд. Може ЛАД сидить спочатку без світла, а потім і без інету. Тому більш часу знаходиться під теплим сонечком на вулиці десь, може в центральному парку - зразковому місцю європейського міста і на сьогодні.

Мені хочеться почути pesikot, він же про Чернігів писав увесь час, що там живе і знаходиться. Цікаво як пережив він останній обстріл і що порекомендує нам усім.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:02

  stm написав:
  tumos написав:
Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.

А это уже обсуждали ?

Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины
(дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014

Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)

Там нет ИМХО, там есть обоснованное решение:
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

С ИМХО можно и 20 лет.
Востаннє редагувалось feecold в Сер 17 кві, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
feecold
 
Повідомлень: 120
З нами з: 14.08.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:07

  feecold написав:
  stm написав:
  tumos написав:
Смотрю схватка о полномочиях пошла по очередному кругу.

А это уже обсуждали ?

Решение КСУ по делу об официальном толковании положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела ХV „Переходные положения“ Конституции Украины по конституционному представлению 101 народного депутата Украины
(дело о сроке, на который избирается Президент Украины) Дело № 1-19/2014 15 мая 2014 года № 5-рп/2014

Мне нравится общаться с умными людьми. Ваш вывод? Там ИМХО говорили именно о позачерговых выборах. В связи с бегством. Это мы тоже обсуждали. На мой взгляд 103 говорит что именно граждане не могут выбирать Президента на срок другой, чем 5 лет. А уж досидит эти 5 лет или пересидит... Жизнь непредсказуема :) Но, я не КС :)

Там нет ИМХО, там есть обоснованное решение:
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
С ИМХО можно сидеть и 20 лет.

Обирається слово тоже есть. Как только это станет возможным, а это исключительно на постановке голосования парламента, так и проведут сверхчергові выборы )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7725772677277728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 23401
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 183997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 609261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1231)
17.04.2024 23:24
Ринок ОВДП (6055)
17.04.2024 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.