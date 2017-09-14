Додано: Сер 17 кві, 2024 22:18

В школе дали на підпис Згоду на обробку персональних даних.

Сижу заполняю.

Зачем?

Зачем эта лицемерная имитация европейского закона?



Вы без разрешения берёте обо мне и всех членах семьи всё, что взбредет в голову. Каждый мент меня останавливает и спрашивает Ого у вас судов, было, а вам 65 куе должны да?

Омерзительно от показушности - тут мы европейцы, а тут мы ватники. Это и есть биполярное расстройство нации.

Как у орков: мы такие святые, крестимся, масленица, боженька и через минуту - всех взорвать ядерной бомбой!