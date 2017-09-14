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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7725772677277728
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:11

  stm написав:
  feecold написав: Там нет ИМХО, там есть обоснованное решение:
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
С ИМХО можно сидеть и 20 лет.


Обирається слово тоже есть. Как только это станет возможным, а это исключительно на постановке голосования парламента, так и проведут сверхчергові выборы )

Громадянами України тоже присутствует.

Про реальность же все написал tumos.
Востаннє редагувалось feecold в Сер 17 кві, 2024 23:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, знайди себе на картинці))

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Словесный пинг-понг))
Обирався на 5. Но нового нет, будет дольше. Как было уже не раз. Делов то))

Feecold не могла найти где сказано о возможности ввода ограничений во время ВП, а тут нашла 103-ю стат и больше ничего увидеть не удается))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:13

  buratinyo написав:
  whois2010 написав:Пана ЛАДа давно не чути. Сподіваюсь, у нього все гаразд


Харків тільки пару днів останніх без прильотів. Трохи здивований цією паузою. Причина невідома. На жаль мене вже півроку останніх десь не залишає ідея вивезти знов родину за межі області. Але поки ще тримаємось, вибиті вікна частково вставили, жити можно. Але КАБи, якими руйнують область і вже сам Харків, мене дуже занепокоять останнім часом. Хоча, порівнюючи їх з С-300, вони здаються менш точними. Добре це чи ні невідомо. Тому, якщо в самий центр міста залетять, вже ніхто не здивується у нас.

Сама велика проблема з електрикою та інетом, на мій погляд. Може ЛАД сидить спочатку без світла, а потім і без інету. Тому більш часу знаходиться під теплим сонечком на вулиці десь, може в центральному парку - зразковому місцю європейського міста і на сьогодні.

Мені хочеться почути pesikot, він же про Чернігів писав увесь час, що там живе і знаходиться. Цікаво як пережив він останній обстріл і що порекомендує нам усім.


Вряд ли ЛАД в парке бывает сейчас, кажется писал что живет вдалеке
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 17 кві, 2024 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:14

  Hotab написав:Але саме Зе поперек горла))


Зеленський поперек горла не українцям, він поперек горла кремлю і путіну. Тому усі сили пропаганди кремля зараз намагаються його делигітимізувати. Досвід же в них дуже багатий в нашій країні. Дурних, хто підхвате без оплати їх наративи і не тільки, теж хватає в наших містах і селах.

Що з такими дурними робити? Вважаю, що тільки надавати системно і планомірно їм докази злочинності дій кремля щодо України і унеможливити кремлю здійснити переведення стрілок за свої злочини на інші держави будь яким чином.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:23

  feecold написав:
  stm написав:
  feecold написав: Там нет ИМХО, там есть обоснованное решение:
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
С ИМХО можно сидеть и 20 лет.


Обирається слово тоже есть. Как только это станет возможным, а это исключительно на постановке голосования парламента, так и проведут сверхчергові выборы )

Громадянами України тоже присутствует.

Про реальность же все написал tumos.

Необхідно розуміти тоже есть.
Hotab написал про Успиха )
Смотрю на принглс, завтра дождь. Видите, я тоже могу писать глубокие тексты, но не столь развернуто )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 17 кві, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:25

  Denik написав:Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.

Долар в Україні також пішов в гору. Причина дуже суттєва - початок імпорту електроенергії замість її експорту у зв'язку з руйнаціями ТЕС та ГЕС, не кажучі про ТЕЦи. Тому ми побачити зможемо осінню і по 50, а може й більше. Все для цього вже готово. Експорт зерна не радує, транзит російського газу під великим питанням тому технічного газу для роботи газопроводів може не хватати, тому прийдеться десь його купувати більш задорого.

Ток хочеться помилитися.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ваша думка про територію України
https://youtu.be/ivfb_j3e-bY?si=aEG7oIg2LgbRvyRk
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:34

🇳🇱 Премьер-Министр Нидерландов:

Нидерланды готовы выкупать системы ПВО "Patriot" (для передачи их Украине) у стран которые не готовы на бесплатной основе передавать их Украине.

"Мы готовы выкупать ЗРК "Patriot" для Украины у других стран, у нас есть деньги. Это очень важно, – сказал он.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 00:14

Ну нічого... літо прийде - служити будете!©

  Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))

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А це якби нікуя не смішно!
А ГОЛОВНЕ - ви ж всі(ухилянти) чудово все розумієте!!!
Просто "валяєте дурня" от і все.
Якраз, саме вас(ухилянтів) чудово видно на цій картині.

п.с.
Йопане рабство... нікуя собі тут людина не належить... тільки задрімав, а вже вставай - снаряди підвезли...
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  #<1 ... 7725772677277728
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