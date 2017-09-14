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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7726772777287729
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 05:58

І головне - всі все чудово розуміють ;)

  Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))

Зображення

На картинці, замість віслючка, має бути зображений оскаженілий вовк з великими зубами/іклами, а замість людей-ухилянтів - хоробаки, чи гади-повзучі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 06:50

  Denik написав:Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.

Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 07:04

  lapay написав:
  Denik написав:Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.

Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.

Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 07:18

  барабашов написав:із відомої пісні Сєктора Газа
это ЧИЖ
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?

То пригадай, порівняй армію і економіку в 2015 і в 2019, коли сильно втомлені війною обрали "ефективних менеджерів". Потім ці менеджери спровокували війну, заблокувавши медведчука заради рейтингу, і просрали півроку підготовки до вторгнення, коли треба було рити окопи на Чонгарі і проводити часткову мобілізацію, а не продовжувати класти асфальт і триндіти про шашлики.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 07:35

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?

То пригадай, порівняй армію і економіку в 2015 і в 2019, коли сильно втомлені війною обрали "ефективних менеджерів". Потім ці менеджери спровокували війну, заблокувавши медведчука заради рейтингу, і просрали півроку підготовки до вторгнення, коли треба було рити окопи на Чонгарі і проводити часткову мобілізацію, а не продовжувати класти асфальт і триндіти про шашлики.

Так надо будет и Медведчука вернуть? Мы постоянно в него упираемся, что зря тронули ) и Медведчук обязательно нас прикроет, что вооружаемся, роем и орки такие, а мы разоружимся, всё ж рпв...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 07:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Так надо будет и Медведчука вернуть? Мы постоянно в него упираемся, что зря тронули ) и Медведчук обязательно нас прикроет, что вооружаемся, роем и орки такие, а мы разоружимся, всё ж рпв...

Ми ще можемо підписати рпв без додаткових умов, ще можемо... Потім доведеться і медведчука дописати, і нейтральність, і Крим віддати чи пів України.
Колись це дійде і до диванних вояків до кордонів91, на чолі з Найвеличнішим, аби тільки не запізно.
lapay
 
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