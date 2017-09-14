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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 06:50
Denik написав:
Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.
Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.
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lapay
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Додано: Чет 18 кві, 2024 07:04
lapay написав: Denik написав:
Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.
Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.
Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 07:18
барабашов написав:
із відомої пісні Сєктора Газа
это ЧИЖ
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Додано: Чет 18 кві, 2024 07:25
Ukrainian написав:
Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?
То пригадай, порівняй армію і економіку в 2015 і в 2019, коли сильно втомлені війною обрали "ефективних менеджерів". Потім ці менеджери спровокували війну, заблокувавши медведчука заради рейтингу, і просрали півроку підготовки до вторгнення, коли треба було рити окопи на Чонгарі і проводити часткову мобілізацію, а не продовжувати класти асфальт і триндіти про шашлики.
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lapay
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Додано: Чет 18 кві, 2024 07:35
lapay написав: Ukrainian написав:
Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?
То пригадай, порівняй армію і економіку в 2015 і в 2019, коли сильно втомлені війною обрали "ефективних менеджерів". Потім ці менеджери спровокували війну, заблокувавши медведчука заради рейтингу, і просрали півроку підготовки до вторгнення, коли треба було рити окопи на Чонгарі і проводити часткову мобілізацію, а не продовжувати класти асфальт і триндіти про шашлики.
Так надо будет и Медведчука вернуть? Мы постоянно в него упираемся, что зря тронули ) и Медведчук обязательно нас прикроет, что вооружаемся, роем и орки такие, а мы разоружимся, всё ж рпв...
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stm
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Додано: Чет 18 кві, 2024 07:44
stm написав:
Так надо будет и Медведчука вернуть? Мы постоянно в него упираемся, что зря тронули ) и Медведчук обязательно нас прикроет, что вооружаемся, роем и орки такие, а мы разоружимся, всё ж рпв...
Ми ще можемо підписати рпв без додаткових умов, ще можемо... Потім доведеться і медведчука дописати, і нейтральність, і Крим віддати чи пів України.
Колись це дійде і до диванних вояків до кордонів91, на чолі з Найвеличнішим, аби тільки не запізно.
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lapay
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