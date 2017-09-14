Нетаньяху в інтересах своєї шкури втягує Захід в Третю світову війну.

Президент Джо Байден стурбований

Праві фашисти в Ізраїлі ще з 1940-х це корисні ідіоти і агенти Кремля.

розпалити нескінченну війну, на якій Кремль потім зможе постійно грати

спочатку іде різанина в Дейр-Ясіні, де ізраїльські гіркіни вбили сотні палестинських жінок, дітей і старих, а потім через місяць у відповідь на це арабські країни оголосили війну.

справу було зроблено. Кров пролита. Нескінченний конфлікт, на якому Кремль може грати, створений.

Нетаньяху, який дружить з путіним і ходить в бесмєртном полку.

ганебний вихід американців із Афганістану, який спровокував Путіна напасти на нас, почався з дурного вводу військ США в Афганістан у відповідь на 9-11, отриманий американцями за підтримку геноциду палестинців.

Як ви знаєте, я місяцями поширював "московсько-іранські нарративи" про те, щоА тепер ці "московсько-іранські нарративи" поширює Джо Байден:, що прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху намагається втягнути США у ширший конфлікт."Підписуємся, ставим лайк, на моїй сторінці ви завжди будете заздалегідь знати правильні нарративи про стратегічні загрози, ще до того, як про них почнуть говорити всі "експерти".Насправді, нічого дивного для всіх, хто знає історію питання.Менахем Бегін був закинутий у ізраїлський сіоністський рух прямо із кабінету слідчого КГБ. Кремль постачав у банди Штерна, Іргун, Лехі підготовлених бойовиків, організаційне ядро, зброю, гроші. ЦРУ і МІ6 в звітах тих часів це все бачили (- розсекречені в 2000-х) і визначали ключове завдання кремлівських гіркінів: "".І гіркіни не встигши пересікти кордони, тут же розпочали з жорстоких розправ над палестинським мирняком, підривів британських посольств, політичних вбивств іноземних дипломатів, які намагалися не допустити скочування конфлікту в неконтрольований хаос. Все це вони подавали, як просто таки безсумнівне право євреїв після Холокосту "нє ждать когда уб'ют нас, а убівать пєрвимі".Ну а потім починається відома ізраїльська версія: арабські країни підло оголосили війну Ізраїлю, який ледь встиг проголосити свою незалежність. Та тільки хронологічно спершу ви ейо за грудь ущіпнулі:Але це я вже починаю про причинно-наслідкові зв'язки... складні матерії.Та далеко не всі євреї-сіоністи тих часів притримувалися подібних поглядів. Значно чисельніша Хагана, дійсний сіоністський рух, який боровся за Ізраїль 4 десятиліття до цього був значно поміркованіший, політично зріліший, стояв на більш ліво-центрисьських позиціях і уникав прямих кровожерливих проявів. І вже тоді Бен-Гуріон відкрито засудив Іргун як «ворога єврейського народу», звинувативши його в саботажі політичної кампанії за незалежність. Ізраїлський провід вже тоді розгледів у правих фашистах Бегіна кремлівських провокаторів.АлеА потім, коли Бен-Гуріон загнав під шконку Бегіна під час подій на судні Альталена, Бегін і терористична організація Іргун утворили ультра-праву партію Герут (Свобода). А потім Герут перетворилася в Лікуд, якою нині керуєОт з тих часів праві в Ізраїлі і кричать, що "лєвакі нє люді", "душить і долбіть", і вбивають політичних опонентів "лєваков" типу президента Іцхака Рабіна, "штоби дать прівівку політічєскому класу от попиток помірітся с врагом".Не те, що ваша ця гидка, слабка і нікчемна Україна.Ну а в Україні слабкі мозком ще й захоплюються, як Нетаньяха підштовхує Близький схід в союзники путіна. Ууу як рішуче і дієво.А ще терористична організація Лікуд допомагає створенню терористичної організації Хамас. Але це так треба.Ну а тепер терористична організація Лікуд підриває посольства в сусідніх країнах і обіцяє "відповідь" на удар у відповідь.А Байден (і весь Захід) бідкається, що Усама бін Нетаньяху втягує їх "у ширший конфлікт".Почекайте, до американців ще дійде, що і 9-11 вони отримали за підтримку геноциду палестинців, а потім 20 років вели безперспективну війну з Близьким сходом, яку довелося закінчити підібгавши хвоста в Афганістані.А може і в Україні хтось і ниточку проведе, щоАле поки до цього далеко. Трампісти кричать, що до нинішнього загострення привів сам Байден намаганням домовитися з Іраном, треба "душить і долбіть". Америка за Ізраїль воює з піщаними барханами в Ємені, бо єменці не сиділи, як західні політики, а вступилися за своїх братів у Газі і почали топити кораблі в Червоному морі.Ну а українці кричать про "друг мого друга мій друг", хоча а) не існує ніяких доказів, що Ізраїль нам друг, б) в психології маса трикутників, де друг мого друга - мій ворог (хоча б коханка і дружина - такі страсті бувають, жах).Але то вже занадто складне. Продовжуєм слухать ізраїльських експертів.20 год · Публічно