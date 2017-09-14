Всю свою критику спаскудили фальшивою інфо про “утримання чиновників”. Та й про їхню кількість як тут підказують аксакали -- теж.
Видатки державного бюджету України (функціональна класифікація) в 2023 р. (млн. грн.) на 1.01.2024 Код бюджетної класифікації Видатки Усього 4014418,1 100.00% Загальнодержавні функції 0100 296139,1 7.38% Оборона 0200 2097620,5 52.25% Громадський порядок, безпека, судова влада 0300 574614,6 14.31% Економічна діяльність 0400 134307,6 3.35% Охорона навколишнього середовища 0500 5202,5 0.13% Житлово-комунальне господарство 0600 8369,4 0.21% Охорона здоров'я 0700 179258,2 4.47% Духовний та фізичний розвиток 0800 11817,7 0.29% Освіта 0900 60452,2 1.51% Соціальний захист та соціальне забезпечення 1000 469251,2 11.69% Міжбюджетні трансферти 0180 177385,2 4.42%
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/30/in ... ta-vytraty Там дуже багато питань чиновники це і МВС і ЦВК всі міністерства . Седіть і рахуйте скільки млн грн пішло на ЦВК ДУС секретаріат КМУ, нац академія правових наук ? Курва воно навіть таке є ? Там сидіти плюсувати пів години чи годину в стовпчик виписувати всі міністерства , порівняйте з фінансуванням ГРУ та ін.
Додам що я посилався на інтервью цього чувака https://youtu.be/XdWR5DTTgLg?si=qm8uPisZk-PJzUYG і всі цифри звідти так що ви тягнете за вуха аргументи якогось аноніма сюди ,я відповідаю такими ж аргументами від іншого . Ви перевірили джерела ? - Ні. Я теж. Але від цього в мене не зникають питання про розподіл бюджету та чому уомвний зварювальник Петро у 40 років для армії саме те що треба , а умовний пенсіонер мвс в 40 років чи військовий пенсіонер в 40 років - не підходить .
Гигиги... Ви робите дуже сумнівні заяви. Я у відповідь знаходжу табличку з відсотками. У “аноніма”, який, до речі, володіє також і цим сайтом та форумом Бо “мінфін” і “фінанс” тепер в одній групі. То що поганого ви хотіли сказати про нього? І то я маю якісь вірусні, маніпулятивні кружочки запихати в калькулятур? Ріллі?? 😳 Проект бюджету з сайту ВР -- ще був би сенс вивчати, може там дані скопіюються в ел.таблицю. Може вони там вже більш-менш табличні. А все інше...
До речі, про маніпуляторів:
Джон Сміт
Як ви знаєте, я місяцями поширював "московсько-іранські нарративи" про те, що Нетаньяху в інтересах своєї шкури втягує Захід в Третю світову війну. А тепер ці "московсько-іранські нарративи" поширює Джо Байден: "Президент Джо Байден стурбований, що прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху намагається втягнути США у ширший конфлікт." https://www.nbcnews.com/news/world/isra ... rcna147739 Підписуємся, ставим лайк, на моїй сторінці ви завжди будете заздалегідь знати правильні нарративи про стратегічні загрози, ще до того, як про них почнуть говорити всі "експерти". Насправді, нічого дивного для всіх, хто знає історію питання. Праві фашисти в Ізраїлі ще з 1940-х це корисні ідіоти і агенти Кремля. Менахем Бегін був закинутий у ізраїлський сіоністський рух прямо із кабінету слідчого КГБ. Кремль постачав у банди Штерна, Іргун, Лехі підготовлених бойовиків, організаційне ядро, зброю, гроші. ЦРУ і МІ6 в звітах тих часів це все бачили ( https://www.cia.gov/readingroom/documen ... 00180001-8 - розсекречені в 2000-х) і визначали ключове завдання кремлівських гіркінів: "розпалити нескінченну війну, на якій Кремль потім зможе постійно грати". І гіркіни не встигши пересікти кордони, тут же розпочали з жорстоких розправ над палестинським мирняком, підривів британських посольств, політичних вбивств іноземних дипломатів, які намагалися не допустити скочування конфлікту в неконтрольований хаос. Все це вони подавали, як просто таки безсумнівне право євреїв після Холокосту "нє ждать когда уб'ют нас, а убівать пєрвимі". Ну а потім починається відома ізраїльська версія: арабські країни підло оголосили війну Ізраїлю, який ледь встиг проголосити свою незалежність. Та тільки хронологічно спершу ви ейо за грудь ущіпнулі: спочатку іде різанина в Дейр-Ясіні, де ізраїльські гіркіни вбили сотні палестинських жінок, дітей і старих, а потім через місяць у відповідь на це арабські країни оголосили війну. Але це я вже починаю про причинно-наслідкові зв'язки... складні матерії. Та далеко не всі євреї-сіоністи тих часів притримувалися подібних поглядів. Значно чисельніша Хагана, дійсний сіоністський рух, який боровся за Ізраїль 4 десятиліття до цього був значно поміркованіший, політично зріліший, стояв на більш ліво-центрисьських позиціях і уникав прямих кровожерливих проявів. І вже тоді Бен-Гуріон відкрито засудив Іргун як «ворога єврейського народу», звинувативши його в саботажі політичної кампанії за незалежність. Ізраїлський провід вже тоді розгледів у правих фашистах Бегіна кремлівських провокаторів. Але справу було зроблено. Кров пролита. Нескінченний конфлікт, на якому Кремль може грати, створений. А потім, коли Бен-Гуріон загнав під шконку Бегіна під час подій на судні Альталена, Бегін і терористична організація Іргун утворили ультра-праву партію Герут (Свобода). А потім Герут перетворилася в Лікуд, якою нині керує Нетаньяху, який дружить з путіним і ходить в бесмєртном полку. От з тих часів праві в Ізраїлі і кричать, що "лєвакі нє люді", "душить і долбіть", і вбивають політичних опонентів "лєваков" типу президента Іцхака Рабіна, "штоби дать прівівку політічєскому класу от попиток помірітся с врагом". Не те, що ваша ця гидка, слабка і нікчемна Україна. Ну а в Україні слабкі мозком ще й захоплюються, як Нетаньяха підштовхує Близький схід в союзники путіна. Ууу як рішуче і дієво. А ще терористична організація Лікуд допомагає створенню терористичної організації Хамас. Але це так треба. Ну а тепер терористична організація Лікуд підриває посольства в сусідніх країнах і обіцяє "відповідь" на удар у відповідь. А Байден (і весь Захід) бідкається, що Усама бін Нетаньяху втягує їх "у ширший конфлікт". Почекайте, до американців ще дійде, що і 9-11 вони отримали за підтримку геноциду палестинців, а потім 20 років вели безперспективну війну з Близьким сходом, яку довелося закінчити підібгавши хвоста в Афганістані. А може і в Україні хтось і ниточку проведе, що ганебний вихід американців із Афганістану, який спровокував Путіна напасти на нас, почався з дурного вводу військ США в Афганістан у відповідь на 9-11, отриманий американцями за підтримку геноциду палестинців. Але поки до цього далеко. Трампісти кричать, що до нинішнього загострення привів сам Байден намаганням домовитися з Іраном, треба "душить і долбіть". Америка за Ізраїль воює з піщаними барханами в Ємені, бо єменці не сиділи, як західні політики, а вступилися за своїх братів у Газі і почали топити кораблі в Червоному морі. Ну а українці кричать про "друг мого друга мій друг", хоча а) не існує ніяких доказів, що Ізраїль нам друг, б) в психології маса трикутників, де друг мого друга - мій ворог (хоча б коханка і дружина - такі страсті бувають, жах). Але то вже занадто складне. Продовжуєм слухать ізраїльських експертів. 20 год · Публічно
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 18 кві, 2024 08:50, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав:Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль. Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці. Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Ще раз для диванних експертів. Про загрози Харкова зараз не йдеться. Об решту Донбаса можна сточити 5-10 млн. орків зі співвідношенням втрат 1:10. При такому рівні втрат в них не лишиться працівників ні для нафти гази ні для сільського господарства. Тобто в орків взагалі не залишиться придатних для економіки чоловіків у віковій групі 20-30 років. А це означає повний колапс економіки "баласт" то треба годувати і забезпечувати.
Лапай, не треба оце кацапське лайно про «ми стріляли по вам у відповідь за наші НПЗ» Якщо у кацапа є ракети- він їх вистріляє всі. І всі по нам. Вистріляє він їх туди, де як він вважає це створить якнайбільших проблем. В той час, коли це буде найбольніше. Якщо ми до чогось провокуємо, змушуємо як ви кажете «мстити», це означає лише що змусили їх відмовитись від більш підступних намірів на користь вимушеної швидкої відповіді. Ця війна давно не має ніяких ліній. Кожен намагається якнайдошкульніше вдарити.
lapay написав:Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль. Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці. Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Ще раз для диванних експертів. Про загрози Харкова зараз не йдеться. Об решту Донбаса можна сточити 5-10 млн. орків зі співвідношенням втрат 1:10. При такому рівні втрат в них не лишиться працівників ні для нафти гази ні для сільського господарства. Тобто в орків взагалі не залишиться придатних для економіки чоловіків у віковій групі 20-30 років. А це означає повний колапс економіки "баласт" то треба годувати і забезпечувати.
Стосовно саме співвідношення є нюанс: оті 10 орків це поки в основному шлак, який поки є в них і який вони пускають в розхід. Тобто основних вояків вони поки мають змогу берегти. В основному.
А у нас навпаки. Я от дивлюсь біографії загиблих наших ... так там здебільшого міцні чолов'яги, які займалися образно від горного туризму, полюваням-рибалкою і до кікбоксингу. Їм на заміну новий закон відправить кого? Образно -- ув'язнених та тепер не обмежено придатних.
stm написав:Это не фигня. Представьте что я здоровый и тупой мужик который будет вас точно бить, потому что бухает. Подпишите мне гарантии что вы будете ходить с голым задом(разоружитесь) и ни с кем не будете говорить о том что ваши избиения могут повториться с новой силой (запрет НАТО и любых двусторонних гарантий военной защиты с западными странами). Я просто замахалась не прекращая избиение и мои руки устали, выглядели хиляком, но какого-то до сих пор не лежите. Лежачего проще бить. Это и есть рпв. Так что прекращайте.
Ядерна зброя не захищає від війни. У Пакистана і Індії вона є, і периодичні війни теж є. Якщо кацапи захочуть, то вони окупують Балтію, і ядерної відповіді не буде, але прилетить неядерна по воєнним об'єктам в глибині країни, тому і не нападають, поки США в НАТО. Від війни захищає тільки власна сильна армія і фортифікація, якщо вже поруч такий сусід. Щоб все це збудувати, як раз і потрібен рпв.
2. Можливо, Україні доведеться з часом провести повну мобілізацію економіки. Але вам це не сподобається. Гасло «все для фронту, все для перемоги» може бути реалізоване буквально. Насамперед, це означає, що весь державний бюджет працюватиме на фронт – а не на пенсії чи зарплати лікарям і медикам.
Шановний Bobua, не знаю де скопіпастили цю маячню, але писати про картки і ліміти на масло/цукор це маніпуляція в стилі соловьова/симонян
з 3,4трлн бюджету (до того на 65% дотаційного від партнерів) 1,1трл на армію і 1,9трл на чиновників. зарплатня у чиновників(депутати/судді/прокурори) в середньому 70к+ нехай би депутатів скоротили до 150-180 у ВР, а інших містах на 70%.Чому не можна? Тому що треба пилити бабло, а все інше відмаски.
Hotab написав:Лапай, не треба оце кацапське лайно про «ми стріляли по вам у відповідь за наші НПЗ» Якщо у кацапа є ракети- він їх вистріляє всі. І всі по нам. Вистріляє він їх туди, де як він вважає це створить якнайбільших проблем. В той час, коли це буде найбольніше. Якщо ми до чогось провокуємо, змушуємо як ви кажете «мстити», це означає лише що змусили їх відмовитись від більш підступних намірів на користь вимушеної швидкої відповіді. Ця війна давно не має ніяких ліній. Кожен намагається якнайдошкульніше вдарити.
З тим, що удари по НПЗ - провокація, як причина, не є такою, згоден. А от те, що кацапи повинні були бити взимку і мали на це змогу (про це перед зимою попереджали Україну багато партнерів - погугліть скільки було заяв від вищих посадовців; та пояснень експертів) -- це факт. Чому не били взимку? А акурат після приходу тепла. Вважаю, що є червоні лінії, ж домовленності.
lapay Давайте вы мне расскажите что означает нападение успешное на аэропорт Джанкоя и вообще какую-то большую хрень в Мордовии? Небо-У было позавчера. С-400 почему-то не отработало на защиту аэропорта и было не одно и взрывалось красиво. Что это вам говорит?
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 кві, 2024 08:48, всього редагувалось 1 раз.