Hotab написав:Ця війна давно не має ніяких ліній. Кожен намагається якнайдошкульніше вдарити.
Та ладно, лінії завжди є. Вони не застосували ядерну зброю, ми не б'ємо по новоросійському порту, зараз вже і по НПЗ, бо їх і нас попросили поважні люди. А отвєтка чи планові роботи - перше статистично більш вірогідно.
Hotab написав:Лапай, не треба оце кацапське лайно про «ми стріляли по вам у відповідь за наші НПЗ» Якщо у кацапа є ракети- він їх вистріляє всі. І всі по нам. Вистріляє він їх туди, де як він вважає це створить якнайбільших проблем. В той час, коли це буде найбольніше. Якщо ми до чогось провокуємо, змушуємо як ви кажете «мстити», це означає лише що змусили їх відмовитись від більш підступних намірів на користь вимушеної швидкої відповіді. Ця війна давно не має ніяких ліній. Кожен намагається якнайдошкульніше вдарити.
З тим, що удари по НПЗ - провокація, як причина, не є такою, згоден. А от те, що кацапи повинні були бити взимку і мали на це змогу (про це перед зимою попереджали Україну багато партнерів - погугліть скільки було заяв від вищих посадовців; та пояснень експертів) -- це факт. Чому не били взимку? А акурат після приходу тепла. Вважаю, що є червоні лінії, ж домовленності.
Можете свої причини назвати.
1. Можливо недостатня кількість БК для терору (це і Кінжали, і Х101) 2. Наявність на той момент у нас бк для ппо , який вони поступово всю зиму висмоктували, застосовуючи також копійчані шахеди.
Але все ж основне мабуть це накопичення Кінжалів. Як основний ресурс для прибиття ппо яке не вміє його бити, а також удари по енергетиці де такого ппо взагалі нема.
Вони не застосували ядерну зброю,
Це єдина. Я не згадаю, бо це по дефолту.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 кві, 2024 08:56, всього редагувалось 1 раз.
Волинь написав:Є велика підозра що до осені то будуть наші не головні проблеми. Війну ніхто не припиняв, а битва за Харків всі прогнозують за літо.
Не вірте у всю хуіту про битву за Харків. Ви хоч там на машині раз проїхалися? Хоч по орружній Харкова?
битви не буде, буде типу блокадного ленінграда тільки без повного оточення. Стратегія путіна в тому щоб харків перетворився в мертве місто, щоб повністю дотаційне, де не будуть працювати ні виробництво ні торгівля. Лишуться вперті пенсіонери. А потом мільйон біженців харківян теж навантаження на економіку.
Hotab написав:Ця війна давно не має ніяких ліній. Кожен намагається якнайдошкульніше вдарити.
Та ладно, лінії завжди є. Вони не застосували ядерну зброю, ми не б'ємо по новоросійському порту, зараз вже і по НПЗ, бо їх і нас попросили поважні люди. А отвєтка чи планові роботи - перше статистично більш вірогідно.
Не б'ють по очисним Харкова...
А від гівна, якому нікуди діватись у мільйоннику, виїде на порядки більше, ніж від періодичного відключення електрики. Особливо влітку...
Hotab написав:президент Леонід Кучма перший строк повноважень виконував протягом п'яти років і трьох місяців. Другий — упродовж п'яти років і майже двох місяців.
це було пов'язано з тим, що остаточно не закінчилися вибори наступного президента, він ще не заступив на пост. Ющенко виконував обов'язки п'ять років і один місяць. Про що це каже?)) Що ніхто через 5 років на наступний день нелегітимним не стає. Але саме Зе поперек горла))
Як ми без нього? Батько нації. Він заморений он гляньте. Та й плаче ТЦК за ним. 4 рази не з'явитися, та хіба це жарти?
Цікаво, чого наші журналюги не переклали весь текст з Politico? Та і їх знання англійської трохи паганенький. Та і журналіст Politico не вказав джерел інформації. Напевно, що порахувати кількість тих хто незаконно перетнув кордон нереально. так що такі великі загалоки - це тільки пук в калюжу.