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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 08:59
Бетон
Як ми без нього? Батько нації.
Він заморений он гляньте.
Та й плаче ТЦК за ним. 4 рази не з'явитися, та хіба це жарти?
Не жарти це куєта яку ти пишеш.
Що по суті? Нічого що багато хто з презів був 5+ років?
Це як контракт: так, він на 5 років. Але припиняєш ти роботу по факту наказу про звільнення. Навіть якщо 5р вже пройшло. А наказа не буде , поки нема нового. А новий теж неможливий під час ВП
порахувати кількість тих хто незаконно перетнув кордон нереально.
Ви коли додому?
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Hotab
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:02
Hotab написав:
1. Можливо недостатня кількість БК для терору (це і Кінжали, і Х101)
2. Наявність на той момент у нас бк для ппо , який вони поступово всю зиму висмоктували, застосовуючи також копійчані шахеди.
Але все ж основне мабуть це накопичення Кінжалів. Як основний ресурс для прибиття ппо яке не вміє його бити, а також удари по енергетиці де такого ппо взагалі нема.
Вони не застосували ядерну зброю,
Це єдина. Я не згадаю, бо це по дефолту.
Попередження партнерів та заяви експертів базувались на тому, що можливості в орків є.
Навіть сумнівів-припущень не було, що нема.
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detroytred
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:06
detroytred написав: Hotab написав:
Лапай, не треба оце кацапське лайно про «ми стріляли по вам у відповідь за наші НПЗ»
Якщо у кацапа є ракети- він їх вистріляє всі. І всі по нам. Вистріляє він їх туди, де як він вважає це створить якнайбільших проблем. В той час, коли це буде найбольніше. Якщо ми до чогось провокуємо, змушуємо як ви кажете «мстити», це означає лише що змусили їх відмовитись від більш підступних намірів на користь вимушеної швидкої відповіді. Ця війна давно не має ніяких ліній. Кожен намагається якнайдошкульніше вдарити.
З тим, що удари по НПЗ - провокація, як причина, не є такою, згоден.
А от те, що кацапи повинні були бити взимку і мали на це змогу (про це перед зимою попереджали Україну багато партнерів - погугліть скільки було заяв від вищих посадовців; та пояснень експертів) -- це факт.
Чому не били взимку? А акурат після приходу тепла.
Вважаю, що є червоні лінії, ж домовленності.
Можете свої причини назвати.
як каже Чаплига, там "без плану навіть на сральнік не ходять"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 18 кві, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:06
prodigy написав:Bobua
2. Можливо, Україні доведеться з часом провести повну мобілізацію економіки. Але вам це не сподобається. Гасло «все для фронту, все для перемоги» може бути реалізоване буквально.
Насамперед, це означає, що весь державний бюджет працюватиме на фронт – а не на пенсії чи зарплати лікарям і медикам.
Шановний Bobua, не знаю де скопіпастили цю маячню, але писати про картки і ліміти на масло/цукор це маніпуляція в стилі соловьова/симонян
з 3,4трлн бюджету (до того на 65% дотаційного від партнерів) 1,1трл на армію і 1,9трл на чиновників.
зарплатня у чиновників(депутати/судді/прокурори) в середньому 70к+
нехай би депутатів скоротили до 150-180 у ВР, а інших містах на 70%.Чому не можна? Тому що треба пилити бабло, а все інше відмаски.
# 7_відмазок_ухилянтів # контраргументи
На кожному форумі, у коментарях під кожною статтею про мобілізацію можна прочитати 7 основних причин, чому чоловіки ухиляються від мобілізації. Талановитий правознавець та адвокат, а нині - військовослужбовець ЗСУ Viacheslav Yakubenko написав список типових відмазок
ухилянтів та його відповіді на ці псевдоаргументи.viewtopic.php?p=5713507#p5713507
Поясніть кого називаєте чиновниками.
Вчителі, медсестри, працівниці-бухгалтерки пенс.фонду, сільрад і міськрад за мін.зарплату -- це теж чиновники??
І їхні 8тис/міс -- то страшне “розграбування бюджету”?
Бо саме млн всіх цих людей і створюють багатомільярдні видатки з бюджету. 1млн людей * 100тис грв за рік = 100млрд. 2млн = 200млрд. І т.д.
Зарплата є лише у депутатів ВР. У містах -- депутати “безплатні”...
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:12
stm написав: lapay написав: stm написав:
Та уже все забыли про91. Нам не дают гарантий ядерного ответа оркостану, как главный сдерживающий фактор в мире, в случае нового нападения. Как дадут, будет рпв
Фігня якась. Навіть кацапи не будуть застосовувати ядерну зброю у відповідь на конвенційну війну на своїй території, тільки коли вже буде загроза оточення москви.
Коли Зеленський скаже, що ми хочемо рпв, тоді і буде офіційна відмова від війни до кордонів91 і іменного мирного плану.
Это не фигня. Представьте что я здоровый и тупой мужик который будет вас точно бить, потому что бухает. Подпишите мне гарантии что вы будете ходить с голым задом(разоружитесь) и ни с кем не будете говорить о том что ваши избиения могут повториться с новой силой (запрет НАТО и любых двусторонних гарантий военной защиты с западными странами). Я просто замахалась не прекращая избиение и мои руки устали, выглядели хиляком, но какого-то до сих пор не лежите. Лежачего проще бить. Это и есть рпв. Так что прекращайте.
Гарна аналогія.
От тільки вона не вписується в факт --- президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
Від нічого робити мабуть...
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detroytred
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:16
lapay написав: stm написав:
Что это вам говорит?
Що йде війна, і ми ще не відмовились від бажання звільнити Крим воєнним шляхом.
Я намекала на другой факт, но и это пойдет.
Поэтому вы за "Ми ще можемо підписати рпв без додаткових умов". Я как бы понимаю что никаких додаткових умов с нашей стороны быть не должно, голый зад - это ярко. И почему вы так против доп.защиты ядерным зонтиком? )))
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:16
Hotab написав:Бетон
Як ми без нього? Батько нації.
Він заморений он гляньте.
Та й плаче ТЦК за ним. 4 рази не з'явитися, та хіба це жарти?
Не жарти це куєта яку ти пишеш.
Що по суті? Нічого що багато хто з презів був 5+ років?
Це як контракт: так, він на 5 років. Але припиняєш ти роботу по факту наказу про звільнення. Навіть якщо 5р вже пройшло. А наказа не буде , поки нема нового. А новий теж неможливий під час ВП
порахувати кількість тих хто незаконно перетнув кордон нереально.
Ви коли додому?
Пр какому ещё факту?
А чего вы так занервничали, засуетились? Вам этот месяц что-то поможет?
Перед смертью не надышишься
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:18
detroytred написав:
президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
ПреЗЕдент, на мою думку, справді хоче добра і перемоги України, але абсолютно не знає як це зробити, а команда користується цим...
ИМХО потрібно не ПреЗЕдента міняти, я тих, хто пише йому сценарії, наприклад Єрмака.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 18 кві, 2024 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:19
detroytred написав:
Гарна аналогія.
От тільки вона не вписується в факт --- президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
Від нічого робити мабуть...
Что-то у вас сегодня каждое второе сообщение про трубы с фекалиями. Что-то личное? )))
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:19
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Їм на заміну новий закон відправить кого?
Штангістів же.
В нас такий один на всю гілку))
Норм.
Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
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