lapay написав:

Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.