detroytred написав:Гарна аналогія. От тільки вона не вписується в факт --- президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
Від нічого робити мабуть...
Что-то у вас сегодня каждое второе сообщение про трубы с фекалиями. Что-то личное? )))
В мене про труби хоч тільки сьогодні і тільки кожне друге (і дійсно доречне -- особливо про Харків, Діканьовку), а у вас в мій бік майже всі повідомлення і майже завжди на особистості. Щось особисте?
detroytred написав:президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
ПреЗЕдент, на мою думку, справді хоче добра і перемоги України, але абсолютно не знає як це зробити, а команда користується цим... ИМХО потрібно не ПреЗЕдента міняти, я тих, хто пише йому сценарії, наприклад Єрмака.
Питання до вас, якщо не президент, то хто зібрав навколо себе цю команду, яка заважає доброму і милому беззахістному зеленському п'ять років поспіль? А він, безпорадний бідолашко, нічого не може з ним зробити. При тому, що у нього і монобільшість, і свої генпрокурори-міністри, і вся повнота влади. Мабуть якісь прибульці-рептилоїди ним керують, інакшого пояснення не бачу.
detroytred написав:От тільки вона не вписується в факт --- президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
Вони дійсно нікчемні. Коли дадуть справжню гарантію, що у раза нападу на Україну ( точніше це вже буде Україна в нових кордонах) буде відразу військова відповідь - тоді і буде РПВ. Я вважаю Зеленський більше не вірить " партнерам". Нас кинули вже з підтримкою. Затягнули до останнього, коли багато що змінилося безповоротньо. Тепер він ніколи не погодиться, не запропонує першим РПВ, поки не буде справжніх гарантій. А "партнери" підштовхують і ніхто не знає, які в них ( партнерів) домовленості з росією.
lapay написав:Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль. Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці. Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв. Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів. Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.
Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?
РПВ - то кацапське іпсо , насправді їм потрібен час перегрупуватися і накопичити зброї
Hotab написав:1. Можливо недостатня кількість БК для терору (це і Кінжали, і Х101) 2. Наявність на той момент у нас бк для ппо , який вони поступово всю зиму висмоктували, застосовуючи також копійчані шахеди.
Але все ж основне мабуть це накопичення Кінжалів. Як основний ресурс для прибиття ппо яке не вміє його бити, а також удари по енергетиці де такого ппо взагалі нема.
Вони не застосували ядерну зброю,
Це єдина. Я не згадаю, бо це по дефолту.
Попередження партнерів та заяви експертів базувались на тому, що можливості в орків є. Навіть сумнівів-припущень не було, що нема.
Є можливість бити , і є можливість досягти результату - різні речі.
detroytred написав:президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
ПреЗЕдент, на мою думку, справді хоче добра і перемоги України, але абсолютно не знає як це зробити, а команда користується цим... ИМХО потрібно не ПреЗЕдента міняти, я тих, хто пише йому сценарії, наприклад Єрмака.
Джонсон -- ми могли відвернути напад (реальним попередженням рашки). По суті Захід може і припинити агресію рашки зараз... Але.
Президент вже!!! відкритим текстом, наприклад, про санкції -- можете... Про Патріоти тощо -- можете... Це з дипломатичного ...