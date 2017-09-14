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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7731773277337734>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:19

Цинізм зелених зашкалює просто

4 млрд дол США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету. - міністр фінансів Марченко
Якщо закупівля зброї для зелених це - негативні наслідки, то що б було позитивним для бюджету? Малята, а на що б по-вашому мали витратити ці кошти?
- на зелемарафон
- на асфальтування в шість слоїв
- на золоті пательні в бомбосховища
- на премії держпосадовцям з десятків наглядових рад
- ваш варіант
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:20

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.

ПреЗЕдент, на мою думку, справді хоче добра і перемоги України, але абсолютно не знає як це зробити, а команда користується цим..

Тому навкруги поставив єрмаків,баканових, татарових, гетьманцевих?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:24

  stm написав:
  detroytred написав:Гарна аналогія.
От тільки вона не вписується в факт --- президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.

Від нічого робити мабуть...

Что-то у вас сегодня каждое второе сообщение про трубы с фекалиями. Что-то личное? )))

В мене про труби хоч тільки сьогодні і тільки кожне друге (і дійсно доречне -- особливо про Харків, Діканьовку), а у вас в мій бік майже всі повідомлення і майже завжди на особистості.
Щось особисте?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:25

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.

ПреЗЕдент, на мою думку, справді хоче добра і перемоги України, але абсолютно не знає як це зробити, а команда користується цим...
ИМХО потрібно не ПреЗЕдента міняти, я тих, хто пише йому сценарії, наприклад Єрмака.

Питання до вас, якщо не президент, то хто зібрав навколо себе цю команду, яка заважає доброму і милому беззахістному зеленському п'ять років поспіль? А він, безпорадний бідолашко, нічого не може з ним зробити. При тому, що у нього і монобільшість, і свої генпрокурори-міністри, і вся повнота влади. Мабуть якісь прибульці-рептилоїди ним керують, інакшого пояснення не бачу.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От тільки вона не вписується в факт --- президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.
Вони дійсно нікчемні. Коли дадуть справжню гарантію, що у раза нападу на Україну ( точніше це вже буде Україна в нових кордонах) буде відразу військова відповідь - тоді і буде РПВ. Я вважаю Зеленський більше не вірить " партнерам". Нас кинули вже з підтримкою. Затягнули до останнього, коли багато що змінилося безповоротньо. Тепер він ніколи не погодиться, не запропонує першим РПВ, поки не буде справжніх гарантій. А "партнери" підштовхують і ніхто не знає, які в них ( партнерів) домовленості з росією.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:28

  Ukrainian написав:
  lapay написав:Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.

Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?

РПВ - то кацапське іпсо , насправді їм потрібен час перегрупуватися і накопичити зброї
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:29

  detroytred написав:
  Hotab написав:1. Можливо недостатня кількість БК для терору (це і Кінжали, і Х101)
2. Наявність на той момент у нас бк для ппо , який вони поступово всю зиму висмоктували, застосовуючи також копійчані шахеди.

Але все ж основне мабуть це накопичення Кінжалів. Як основний ресурс для прибиття ппо яке не вміє його бити, а також удари по енергетиці де такого ппо взагалі нема.


Вони не застосували ядерну зброю,


Це єдина. Я не згадаю, бо це по дефолту.

Попередження партнерів та заяви експертів базувались на тому, що можливості в орків є.
Навіть сумнівів-припущень не було, що нема.

Є можливість бити , і є можливість досягти результату - різні речі.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:30

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:президент, як верат по трубах, носиться по всьому західному світу, підписуючи з країнами заходу *нікчемні*, в тому числі і по гарантіям, паперці про безпеку.

ПреЗЕдент, на мою думку, справді хоче добра і перемоги України, але абсолютно не знає як це зробити, а команда користується цим...
ИМХО потрібно не ПреЗЕдента міняти, я тих, хто пише йому сценарії, наприклад Єрмака.

Джонсон -- ми могли відвернути напад (реальним попередженням рашки).
По суті Захід може і припинити агресію рашки зараз...
Але.

Президент вже!!! відкритим текстом, наприклад, про санкції -- можете...
Про Патріоти тощо -- можете...
Це з дипломатичного ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:33

  Hotab написав:Є можливість бити , і є можливість досягти результату - різні речі.

Про результат партнери і експерти вказували. Без сумнівів та припущень.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:37

Влітку/восени чекають лопати і окопи всіх елоїв))

  Bobua написав:Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
Прийде час - і ми кинемо цього воза!)) Чи не так?
  Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 кві, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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