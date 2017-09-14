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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7731773277337734
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:37

  detroytred написав:В мене про труби хоч тільки сьогодні і тільки кожне друге (і дійсно доречне -- особливо про Харків, Діканьовку), а у вас в мій бік майже всі повідомлення і майже завжди на особистості.
Щось особисте?

Здрасьте, приехали. Я каждый раз, не стесняясь, говорю что вы мне не нравитесь. А вы каждый раз этому так удивляетесь, будто слышите это впервые ) прям 25тысячное удивление опять )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:40

  detroytred написав:
  Hotab написав:Є можливість бити , і є можливість досягти результату - різні речі.

Про результат партнери і експерти вказували. Без сумнівів та припущень.

Як і про Київ за 3 дні

А вы каждый раз этому так удивляетесь, будто слышите это впервые ) прям 25тысячное


Мне пожалуйста столько же раз как я нравлюсь :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:43

Нам тут просто цікаво))

  stm написав:Я каждый раз, не стесняясь, говорю
А можна нам трошки інформації підкинути? :wink:
Близькі Ваші родичі - в ЗСУ? :wink:

А то тут одна жіночка так патріотично розпинається, але свого чоловіка на фронт не пускає. Тримає його в теплому місці :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 кві, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я как бы понимаю что никаких додаткових умов с нашей стороны быть не должно, голый зад - это ярко. И почему вы так против доп.защиты ядерным зонтиком? )))

З чого ви взяли, що рпв=голий зад? Ви теж можете порівняти нашу армію в 2015 і 2019. Коли краще виробляти зброю і будувати фортифікацію - коли щоденно прилітає чи ні? Відповідь очевидна.
Якщо у Зе залишилась хоч крапля розуму, він підримає олімпійське перемир'я після підписання Байденом довгоочікуванного закона про допомогу України.
Наша ядерна зброя - це наше гарантоване знищення, а не запобіжник окупації. Як тільки ми її застосуємо, нам прилетить в сто крат більше.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:46

Бетон

А чего вы так занервничали, засуетились? Вам этот месяц что-то поможет?
Перед смертью не надышишься


Какая смерть? Я немерен жить вечно, пока все по плану.
Какой еще месяц? През будет до след.выборов. Когда бы они ни были. Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан. Но тогда бицепсов будет мало, чувак. У многих в руках будет от монтировки до огнестрела.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 кві, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:47

Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:4 млрд дол США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету. - міністр фінансів Марченко
Якщо закупівля зброї для зелених це - негативні наслідки, то що б було позитивним для бюджету? Малята, а на що б по-вашому мали витратити ці кошти?
- на зелемарафон
- на асфальтування в шість слоїв
- на золоті пательні в бомбосховища
- на премії держпосадовцям з десятків наглядових рад
- ваш варіант


Из-за промедления Запада с помощью Украинские власти не смогли разворовать $4 млрд из госбюджета. Это имеет негативные последствия, — министр финансов Марченко
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:54

  Vadim_ написав:
  Ukrainian написав:
  lapay написав:Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.

Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?

РПВ - то кацапське іпсо , насправді їм потрібен час перегрупуватися і накопичити зброї

А нам час не потрібен, ми такі потужні, шо капець, завтра перемога.
Schmit
 
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