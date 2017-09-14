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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:37
detroytred написав:
В мене про труби хоч тільки сьогодні і тільки кожне друге (і дійсно доречне -- особливо про Харків, Діканьовку), а у вас в мій бік майже всі повідомлення і майже завжди на особистості.
Щось особисте?
Здрасьте, приехали. Я каждый раз, не стесняясь, говорю что вы мне не нравитесь. А вы каждый раз этому так удивляетесь, будто слышите это впервые ) прям 25тысячное удивление опять )))
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:40
detroytred написав: Hotab написав:
Є можливість бити , і є можливість досягти результату - різні речі.
Про результат партнери і експерти вказували. Без сумнівів та припущень.
Як і про Київ за 3 дні
А вы каждый раз этому так удивляетесь, будто слышите это впервые ) прям 25тысячное
Мне пожалуйста столько же раз как я нравлюсь
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:43
stm написав:
Я каждый раз, не стесняясь, говорю
А можна нам трошки інформації підкинути?
Близькі Ваші родичі - в ЗСУ?
А то тут одна жіночка так патріотично розпинається, але свого чоловіка на фронт не пускає. Тримає його в теплому місці
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:45
stm написав:
Я как бы понимаю что никаких додаткових умов с нашей стороны быть не должно, голый зад - это ярко. И почему вы так против доп.защиты ядерным зонтиком? )))
З чого ви взяли, що рпв=голий зад? Ви теж можете порівняти нашу армію в 2015 і 2019. Коли краще виробляти зброю і будувати фортифікацію - коли щоденно прилітає чи ні? Відповідь очевидна.
Якщо у Зе залишилась хоч крапля розуму, він підримає олімпійське перемир'я після підписання Байденом довгоочікуванного закона про допомогу України.
Наша ядерна зброя - це наше гарантоване знищення, а не запобіжник окупації. Як тільки ми її застосуємо, нам прилетить в сто крат більше.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:46
Бетон
А чего вы так занервничали, засуетились? Вам этот месяц что-то поможет?
Перед смертью не надышишься
Какая смерть? Я немерен жить вечно, пока все по плану.
Какой еще месяц? През будет до след.выборов. Когда бы они ни были. Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан. Но тогда бицепсов будет мало, чувак. У многих в руках будет от монтировки до огнестрела.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 18 кві, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:47
Из-за промедления Запада с помощью Украинские власти не смогли разворовать $4 млрд из госбюджета. Это имеет негативные последствия, — министр финансов Марченко
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:54
Vadim_ написав: Ukrainian написав: lapay написав:
Бачте, як вийшло - ми зарано раділи пожежам на їхніх НПЗ, а виявилось, що в нас теж є по чому бити, а ракет для ППО обмаль.
Ще на початку війни писав, що кацапи завжди повертаються сильнішими. Зараз повторно лізуть в Роботино і Харківську область, якщо захоплять знову, то полізуть на правий берег і в Київську. Вони можуть програти і відступити, але коли в них палає в тилу, як було в двадцятому столітті, дві революції на початку століття і одна в кінці.
Зараз вони сильні, значно сильніши за нас, ми їх не переможемо на полі бою. А от втратити ще окуповані території і частину суверінітету можемо, якщо і далі вперто і тупо будемо відмовлятись від рпв.
Скільки чекає кнр, щоб повернути Тайвань, скільки чекав Азейбарджан, щоб повернути Карабах, після підписаного рпв? Причому не просто чекали, а активно готувались і готуються, переозброюються власним коштом, а не клянчать зброю у партнерів.
Це єдино можливий рецепт Перемоги - підписання рпв і активна підготовка до реваншу у слушний час.
Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?
РПВ - то кацапське іпсо , насправді їм потрібен час перегрупуватися і накопичити зброї
А нам час не потрібен, ми такі потужні, шо капець, завтра перемога.
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