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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:11
Schmit написав:
А нам час не потрібен, ми такі потужні, шо капець, завтра перемога.
Нам тільки трішки часу треба(може півроку), щоб набрати ухилянтів)) а далі - все буде добре! )) >>>
Успіх написав: cherchiltank написав:
Думаю сьогодні і завтра всі будуть сидіти вдома, держава нарешті взялася за мобілізацію
Києва і області)
Тож, все буде добре!
Ну або так
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:12
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:14
Hotab написав:Бетон
А чего вы так занервничали, засуетились? Вам этот месяц что-то поможет?
Перед смертью не надышишься
Какая смерть? Я немерен жить вечно, пока все по плану.
Какой еще месяц? През будет до след.выборов. Когда бы они ни были. Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан. Но тогда бицепсов будет мало, чувак. У многих в руках будет от монтировки до огнестрела.
Буде. А легітимність і легальність?
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 18 кві, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:14
Hotab написав:Бетон
А чего вы так занервничали, засуетились? Вам этот месяц что-то поможет?
Перед смертью не надышишься
Какая смерть? Я немерен жить вечно, пока все по плану.
Какой еще месяц? През будет до след.выборов. Когда бы они ни были. Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан. Но тогда бицепсов будет мало, чувак. У многих в руках будет от монтировки до огнестрела.
Дай мне сил, Господи, если ты есть, пережить этот режим и смуту запрограммированных на самоуничтожение.
А, может, это и есть твоя мудрость очищения и жертвенности за грехи каждого 73%?
С вами тут из атеиста в боголюба превратишься
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 18 кві, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:15
Успіх написав: stm написав:
Я каждый раз, не стесняясь, говорю
А можна нам трошки інформації підкинути?
Близькі Ваші родичі - в ЗСУ?
А то тут одна жіночка так патріотично розпинається, але свого чоловіка на фронт не пускає. Тримає його в теплому місці
Родственников нет. Близкие есть. Стоит чешское пиво, специально приволокла, ждёт героев.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:16
Hotab написав: detroytred написав: Hotab написав:
Є можливість бити , і є можливість досягти результату - різні речі.
Про результат партнери і експерти вказували. Без сумнівів та припущень.
Як і про Київ за 3 дні
[quote]
Недоречно.
Намагання захопити Київ за три дні було? Було.
А намагання взимку (зробити те, що зробили нещодавно)? Ні.
Саме про це мова.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:25
Hotab написав:
Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан.
Залежить в першу чергу від дій СБУ. Щоб був майдан - потрібні "каталізатори": люди, які будуть транслювати оточенню "що винуватий преЗЕдент", бо зараз більшість впевнена, що винуваті москалі. В Закарпатті таких каталізаторів швидко затикають. Я поки не бачу шансів для майдану поки є війна, от як війна відійде на другий план, тоді дуже висока ймовірність, що народ згадає все. Особливо якщо влада перейде "червоні лінії":
1. Девальвує гривню
2. Підніме комунальні тарифи
3. Не відкриє кордон
4. Перестане платити ветеранам і їх родинам.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 18 кві, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:27
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан.
Залежить в першу чергу від дій СБУ. Щоб був майдан - потрібні "каталізатори": люди, які будуть транслювати оточенню "що винуватий преЗЕдент", бо зараз більшість впевнена, що винуваті москалі. В Закарпатті таких швидко затикають.
Такой же условный Хотаб где то на росии тоже мечтает, чтобы на болотах было стабильно. Как удивительно похожи стали.
Совпадение? Не думаю
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:31
Бетон написав: Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан.
Залежить в першу чергу від дій СБУ. Щоб був майдан - потрібні "каталізатори": люди, які будуть транслювати оточенню "що винуватий преЗЕдент", бо зараз більшість впевнена, що винуваті москалі. В Закарпатті таких швидко затикають.
Такой же условный Хотаб где то на росии тоже мечтает, чтобы на болотах было стабильно. Как удивительно похожи стали.
Совпадение? Не думаю
бюджетна сіся цмудиться 1м сортом, а в окоп хай 2й, зато стабільність
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:33
flyman написав:
бюджетна сіся сісяється 1м сортом, а в окоп хай 2й
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